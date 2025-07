Conférence internationale de Rome pour la reconstruction de l'Ukraine : ce qu'il faut savoir

Un an après la conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine qui s'était tenue à Berlin en juin 2024, plusieurs chefs d'États et des investisseurs privés vont se réunir à Rome les 10 et 11 juillet. Au menu, trouver des financements pour reconstruire un pays détruit par plus de trois ans de conflit.

Cette conférence, à laquelle participeront des leaders politiques, des dirigeants d'entreprises et des représentants de la société civile, a pour objectif de mobiliser des investissements pour ce pays qui affronte sa quatrième année de guerre.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sera présente, de même qu'une quinzaine de chefs d'Etat et de gouvernement, dont le chancelier allemand Friedrich Merz.

Voir Ukraine : pluie de drones et de missiles sur Kiev

Chargement du lecteur...

Cette conférence pour la reconstruction de l'Ukraine est la 4ème. Après Lugano, Londres et Berlin, c'est la capitale italienne qui va accueillir plusieurs milliers de participants venant de plus de 60 pays.

En 2024, la priorité des actions était la reconstruction des infrastructures énergétiques, cibles privilégiées des frappes russes. Aujourd'hui, Volodomyr Zelensky est à la recherche d'aides financières pour poursuivre l'effort de guerre et surtout préparer l'après.

Le président ukrainien est déjà sur place. Ce 9 juilet il a été reçu par le pape Léon XIV, dans sa résidence d'été de Castel Gandolfo près de Rome.

Le président Zelensky avec le pape Léon XIV à Castel Gandolfo (Rome), ce 9 juillet 2025. © AP Photo/Gregorio Borgia

Léon XIV "a réitéré sa volonté d'accueillir au Vatican des représentants de la Russie et de l'Ukraine pour des négociations", a indiqué le Vatican dans un communiqué. Toutefois, "à l'heure actuelle, seule Moscou continue de rejeter cette proposition, comme elle a rejeté toutes les autres initiatives de paix", a déploré le président ukrainien dans un communiqué, précisant avoir invité le pape à se rendre en Ukraine.

Pas de paix, pas de reconstruction

Une paix nécessaire afin de rassurer les éventuels investisseurs, acteurs de la reconstruction de l'Ukraine, qui vont se réunir à Rome les 10 et 11 juillet

Lire De nouveaux pourparlers entre Kiev et Moscou auront lieu à Istanbul

Le président ukrainien parcourt le monde inlassablement pour réclamer de l'aide. Après des rencontres pour le moins contrastées avec le président Trump, qui finalement a déclaré mardi "envoyer plus d'armes" à Kiev, Zelensky attend maintenant des engagements des partenaires européens et de la Banque mondiale.

Renforcer la défense ukrainienne

Kiev cherche notamment à signer des accords pour sécuriser son approvisionnement en énergie face aux attaques russes sur son réseau de distribution, a indiqué Zelensky la semaine dernière.

Le président ukrainien a aussi mis l'accent sur les besoins immédiats en matière de défense de son pays, qui doit faire face à une intensification des bombardements quotidiens par les forces russes. Ces dernières progressent aussi sur plusieurs parties du front.

Lire Ukraine : nouvelles frappes et des pourparlers au point mort

"Dans le cadre de la conférence de reconstruction qui se tiendra en Italie, les représentants ukrainiens auront un ensemble d'objectifs concrets concentrés sur la défense immédiate de nos villes et de nos communautés", a précisé Zelensky lors d'un discours dans la soirée du 7 juillet.

L'émissaire américain Keith Kellogg sera à la tête de la délégation dépêchée par le président Donald Trump.

Les États-Unis, ex-principal soutien de Kiev, n'ont annoncé aucune nouvelle aide à l'Ukraine depuis janvier. Donald Trump a toutefois promis le 7 juillet d'"envoyer plus d'armes, principalement des armes défensives", se disant "mécontent" de son homologue russe Vladimir Poutine.

Compenser la diminution de l'aide américaine

Les dons des pays européens ont jusqu'ici compensé le trou créé par la baisse du soutien américain, selon le Kiel Institute Ukraine Support Tracker. Mais rien ne dit que les nations du Vieux Contient pourront continuer à assurer ce niveau de soutien sur le long terme. Or "il est probable que la guerre s'éternise", estime Tymofiy Mylovanov, ex-ministre et président de l'Ecole d'économie de Kiev. L'Ukraine doit donc faire face à "la difficulté de s'assurer le soutien de l'Union européenne et des États-Unis en particulier".

Reconstruire un pays

"La reconstruction de notre État est un processus réel et au jour le jour qui continue en dépit des frappes constantes de la Russie", a souligné le ministre en charge de la Reconstruction de l'Ukraine, Oleksiï Kouleba, dans des remarques écrites à l'AFP le 8 juillet. "Nous présenterons des réalisations spécifiques, des exemples de coopération efficace, et de nouveaux projets auxquels les investisseurs peuvent adhérer dès aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Trouver des investisseurs privés

Cette stratégie intervient alors que l'administration de Donald Trump a adopté une approche plus commerciale du soutien américain à l'Ukraine. Washington et Kiev ont signé en avril un accord sur les minéraux ouvrant la voie à une exploitation conjointe des ressources naturelles ukrainiennes, une partie des revenus étant consacrée à un fonds de reconstruction du pays.

446 millliards d'euros

La Banque mondiale estime que la reconstruction coûtera 446 milliards d'euros sur la prochaine décennie, soit approximativement 2,8 fois l'estimation du PIB ukrainien pour 2024.

Fin juillet 2023, soulignait Matthias Thiemann, professeur de politique publique européenne au Centre d’études européennes et de politique comparée, à peine 400 millions d'euros ont été promis par le États membres, soit moins de 2 % des 20 milliards d’euros initialement envisagés à l'époque.

Les efforts de reconstruction doivent se concentrer autant sur le rétablissement d’une infrastructure énergétique détruite par la guerre que sur la modernisation soutenable d’un secteur industriel fortement carboné. L’Ukraine étant un pays riche en ressources minérales et produits agricoles, doté d’une base industrielle solide, et au niveau d’éducation élevé, sa reconstruction est prometteuse en termes de retour sur investissement. Mais elle est aussi risquée du fait d’une corruption endémique et d’une reprise éventuelle du conflit. Matthias Thiemann, professeur de politique publique européenne au Centre d’études européennes et de politique

Par ailleurs, tout projet de financement, comme toutes les dépenses de l'Union européenne, dépend de l'approbation des États membres. Or, nombreux font face à des difficultés économiques ou financières ou ne veulent soutenir l'Ukraine, notamment Viktor Orban, le président hongrois.

Revoir Aide à l'Ukraine : le chantage de Viktor Orban auprès des 26 autres membres

Dans un article pour Cogito, publication de Sciences po, le chercheur Matthias Thieman soulignait dès novembre 2023 que "si l'UE veut financer la reconstruction de l’Ukraine sans substantiellement réduire ses dépenses dans d’autres domaines, elle devra trouver des sources de revenus supplémentaires."

Un constat toujours valable aujourd'hui, en 2025. Cette reconstruction sera "difficilement atteignable" sans investisseurs privés, estime un responsable italien, précisant que plus de 2.000 entreprises, dont un quart italiennes, seraient présentes à la conférence de Rome.

Mais convaincre les investisseurs est un défi pour l'Ukraine surtout que les pourparlers promus par Washington pour mettre fin au conflit n'ont pas progressé.

Une procédure d'adhésion accélérée

À Rome, il sera aussi question de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE.

Dès 2023, la Commission a fait pression sur les États membres pour initier une procédure accélérée d’adhésion de l’Ukraine à l’UE. Mais la perspective d'une intégration complète, même avec l'engagement exceptionnel d'Ursula von der Leyen, prendra au moins une décennie.

Revoir Ukraine-UE : les négociations d'adhésion commencent

En attendant, l’aide à la reconstruction va tant dans l’intérêt des pays donateurs, qu’à celui de l’Ukraine, à l’image de ce que fut le plan Marshall pour les États-Unis et l’Europe.