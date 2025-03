Conflit dans l'est de la RDC: extraction suspendue dans la 3e mine d'étain au monde

Le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) a contraint le groupe minier Alphamin à suspendre ses activités d'extraction d'étain dans la mine de Bisie, la troisième au monde en terme de production.

La mine de cassitérite (minerai d'étain) de Bisie a produit en 2024 17.300 tonnes de concentré d'étain, soit environ 6% de l'offre mondiale de minerai d'étain, selon l'Association internationale de l'étain (ITA).

Depuis l'annonce jeudi de la suspension des activités minières à Bisie, les cours de l'étain ont grimpé de près de 10% sur le marché des matières premières à Londres (LME), s'établissant vendredi à 36,315 dollars la tonne, son prix le plus haut depuis août 2022.

Le groupe armé antigouvernemental M23, qui a repris les armes en 2021, soutenu selon des experts de l'ONU par des troupes rwandaises, a conquis ces deux derniers mois les deux principales villes de la région, Goma et Bukavu, à la faveur d'une offensive éclair.

Alphamin a pris jeudi "la difficile décision de cesser temporairement les opérations dans sa mine d'étain de Bisie (...) dans la province du Nord-Kivu", en raison de la "récente avancée de groupes insurgés en direction" du site, indique dans un communiqué la société, dont le siège est basé à Maurice.

L'est de la RDC - et plus particulièrement les deux provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu - est ravagé depuis trois décennies par divers conflits.

Ces dernières semaines, le M23 a notamment progressé dans le territoire de Masisi au nord-ouest de Goma, et se trouve actuellement à environ 110 km de la capitale provinciale, selon des correspondants de l'AFP. Soit à environ une centaine de km à vol d'oiseau de la mine.

Selon le service géologique national français BRGM, la teneur moyenne en étain du gisement de Mpama-North, l'un des deux gisements de Bisie en faisait en 2022 le plus riche du monde.

Alphamin a annoncé en mai 2024 l'entrée en production à Bisie d'un deuxième gisement, Mpama-South.

espoir de négociations

"La sécurité des employés et sous-traitants de l'entreprise est sa principale priorité et elle ne peut être garantie à l'heure actuelle. Tout le personnel lié aux activités d'extraction sont en cours d'évacuation", poursuit Alphamin.

Seuls resteront sur place des employés essentiels à l'entretien, la maintenance et la sécurité du site, ajoute-t-elle, en indiquant "suivre attentivement l'évolution de la situation afin de pouvoir faire revenir son personnel sur le site minier et reprendre les opérations quand elle pensera sûr de le faire".

Des membres du groupe armé M23 devant les mines de coltan à Rubaya, le 5 mars 2025 en RDC AFP

Selon l'Institut américain d'études géologiques (USGS), la RDC a produit en 2024 25.000 tonnes de minerai d'étain, soit environ 8,3% d'une production mondiale d'environ 300.000 tonnes.

L'étain est principalement utilisé pour souder des composants électroniques sur des circuits imprimés et l'essor des secteurs de l'électronique et des énergies renouvelables alimente une demande croissante, selon les analystes.

Le mouvement M23 s'est emparé depuis 2021 de vastes pans de territoires dans les provinces minières des Nord-Kivu et Sud-Kivu, riches notamment également en coltan, minerai dont est extrait le tantale, essentiel à la fabrication des équipements électroniques modernes.

Il a notamment pris le contrôle en avril 2024 de la mine de Rubaya, dans le Nord-Kivu, la plus grande mine de coltan de RDC.

Alphamin se dit "encouragé" par la récente annonce par l'Angola, médiateur dans ce conflit, de la prochaine ouverture, le 18 mars à Luanda, de pourparlers directs entre le gouvernement de Kinshasa et le M23.

Silencieux depuis cette annonce, le président de la RDC Félix Tshisekedi a jusqu'ici opposé un refus répété à toute discussion directe avec le groupe armé qu'il a qualifié plusieurs fois de "terroriste".

Le M23 s'est dit favorable à ces "négociations directes", tout en émettant certaines réserves, exigeant notamment de M. Tshisekedi qu'il "exprime publiquement et sans ambiguïté son engagement" à ces discussions.