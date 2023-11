Conflit Israélo-Palestinien : qu'est-ce que la solution à deux États ?

“Nous sommes destinés à vivre ensemble sur le même sol de la même terre”, déclare le Premier ministre d’Israël Yitzhak Rabin le 13 septembre 1993 sur la pelouse de la maison blanche, aux États-Unis. Près de lui se trouve le dirigeant de l’Autorité de Libération de la Palestine (OLP) Yasser Arafat. Les deux hommes viennent de signer les accords d’Oslo qui mettent fin au conflit israélo-palestinien et posent les bases de la création de deux États indépendants. La poignée de main symbolique fera la Une des journaux du monde.

La sociologue du politique Sylvaine Bulle est en Israël pendant ces accords. La chercheure à l’EHESS se souvient : “Des Palestiniens revenaient sur les territoires et découvraient pour la première fois la mer. Des Israéliens allaient en Palestine faire leurs courses”. Les attentats du Hamas et l’assassinat d’Yitzhak Rabin sont l’illustration dès 1996 de la complication de la situation. L’échec de sommet de Camp David II et le début de la seconde intifada scellent l’échec d’Oslo. Israël “refusait de partage Jérusalem-Est, de retirer ses colonies en plus d'être contre le droit de retour des réfugiés”, explique Alain Gresh, spécialiste du Moyen-Orient.

La création de deux États autonomes est de nouveau au cœur des discussions diplomatiques depuis la nouvelle guerre, suite aux attentats du 7 octobre perpétués par le Hamas. Lors de sa visite officielle en Israël du 3 novembre, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken affirme que la solution à deux Etats représente “la meilleure voie, peut-être même la seule […] C'est le seul moyen d'assurer une sécurité durable" à Israël et "la seule façon de garantir que les Palestiniens réalisent leurs aspirations légitimes à un Etat qui leur soit propre".

Deux États indépendants

Une ligne verte dessine la solution à deux États. Concrètement, le tracé repose sur la carte de 1967 entre Israël et la Palestine. L’objectif est d’installer une autonomie sur les deux territoires palestiniens - la bande de Gaza et la Cisjordanie - pendant une période transitoire de 5 ans. Un état palestinien indépendant aurait à terme été créé.

Selon le politologue Frédéric Encel, pour y aboutir, cette solution doit répondre à trois conditions : “la démilitarisation du Hamas, la réappropriation par les autorités palestiniennes de la bande de Gaza et le changement de gouvernement en Israël”.

Evolution des territoires israéliens et palestiniens entre 1948 et 2010. Wikipedia

Pour Alain Gresh, le principal problème à régler est la colonisation de la Cisjordanie et Jérusalem-Est par Israël. 250 000 juifs vivaient dans les colonies sur des territoires occupés à la sortie des accords d’Oslo, ils sont plus de 700 000 aujourd’hui. “Que la communauté internationale parle de cette solution, oui, mais rien n’est fait pour arrêter cette colonisation”.

Le territoire palestinien s’est indéniablement réduit depuis les accords d’Oslo, encore plus par rapport au tracé proposé de 1967. La sociologue Sylvaine Bulle explique qu’en cas de nouvel accord qui “prendra plus d’une décennie” en raison du contexte actuel, “ce n’est pas sûr qu’Israël reviennent sur la solution de 1993” avec presque “30 % du territoire palestinien colonisé en plus depuis 1967”.

Solution : un Etat ?

Deux tiers des Palestiniens et des Israéliens, avant le 7 octobre 2023 marquant le début d'une guerre, disent ne pas soutenir la solution à deux États selon un sondage réalisé par le Pew Research Center. Cela représente une chute de 15 points par rapport à il y a dix ans.

Quelques semaines avant l'attaque du Hamas du 7 octobre, Benjamin Netanyahu avait affirmé à la tribune de l'ONU que l'idée d'une solution à deux États appartenait au passé, alors que le futur était celui de la normalisation des relations d'Israël avec les États arabes. Cette perspective s’est d’autant plus assombrie depuis le 7 octobre.

Dans une tribune publiée après ces attaques, Anthony Cordesman, chercheur au Center for Strategic and International Studies, note que chaque tentative précédente d'aller vers une solution à deux États a en réalité mené à de nouveaux épisodes de violences ou de tensions.

Une autre solution existe, celle à un Etat, avec l’unification d’Israël et de la Palestine. Les deux populations vivent proches mais sous des lois différentes. Pour Alain Gresh, cette perspective “à très long terme” permettra de “lutter pour l’égalité des droits”, même si pour Sylvaine Bulle : “c’est impossible, le fossé est beaucoup trop important entre les deux peuples. Cela nécessiterait de créer une identité commune mais je ne vois pas comment cela est possible, encore plus depuis le 7 octobre”.