Congrès du PS: Hélène Geoffroy pour une candidature socialiste ou social-démocrate en 2027

La maire de Vaulx-en-Velin (Rhône) Hélène Geoffroy, qui n'exclut pas d'être candidate au poste de première secrétaire du PS face à Olivier Faure au prochain congrès, défend lundi "une candidature socialiste ou sociale-démocrate en 2027" et appelle à "un Epinay II" pour rassembler "la famille des socialistes et sociaux-démocrates dispersés".

L'opposante à Olivier Faure affirme que "seule une candidature socialiste ou sociale-démocrate en 2027 dotée d'un projet de transformation du pays" pourra entraîner l'adhésion des Français et empêcher "le RN d'arriver au pouvoir", dans un texte préfigurant la contribution générale que son courant Debout les socialistes va porter en vue du congrès de juin prochain.

Dans ce texte baptisé "Le temps des socialistes et de la gauche républicaine", elle prône le lancement d'"assises de la Gauche", "un +Epinay II+, en référence au Congrès d'Epinay de 1971, qui marque l'unité des socialistes derrière François Mitterrand, autour d'une "union de la gauche" avec le Parti communiste (PCF) et les radicaux de gauche.

Elle veut ainsi rassembler "les militants regroupés autour" de Benoit Hamon (Générations), Emmanuel Maurel (Gauche républicaine et socialiste), l'ex-Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve, le leader de Place Publique Raphaël Glucksmann, ou l'ex-macroniste Sacha Houlié, écrit-elle.

"C’est au sein de cette nouvelle formation politique, que les militants désigneront leur candidat ou candidate à l'élection présidentielle à l'automne 2026", promet-elle.

Refusant le "mantra" de l'union des gauches, elle précise que "la question des accords se posera ensuite", et qu'"il nous faudra travailler sur un contrat de législature et de gouvernement commun avec les écologistes et les communistes". "Avec LFI, nous mettrons en œuvre les désistements de second tour face au RN", ajoute-t-elle.

Elle refuse par ailleurs l'idée d'une primaire "sous la forme de la primaire populaire (qui) n'a pas de sens", et souligne que "jamais une candidature unique de la gauche à l'élection présidentielle n'a été victorieuse".