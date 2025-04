Congrès du PS: trois courants opposés à Olivier Faure annoncent leur fusion

Trois des principaux opposants au premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, à savoir Nicolas Mayer-Rossignol, Hélène Geoffroy et Philippe Brun, ont annoncé vendredi la fusion de leurs contributions en vue du congrès du parti qui aura lieu en juin.

"Les signataires de ce communiqué ont ouvert ce vendredi 11 avril des discussions pour rendre possible la présentation d'un Texte d'Orientation commun, ouvert à celles et ceux qui, comme nous, souhaitent que ce 81eme congrès du Parti socialiste soit celui du changement et celui qui va unir à nouveau les socialistes", écrivent-ils dans un communiqué commun n'associant cependant pas le chef des députés Boris Vallaud, qui lui aussi s'oppose à Olivier Faure.

Cette alliance inclut donc les deux courants d'opposition à Olivier Faure au sein du PS: celui du maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol (notamment soutenu par Carole Delga et Anne Hidalgo) et de la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, proche de François Hollande.

Elle comprend également le député de l'Eure Philippe Brun, qui a déposé une contribution pour ce nouveau congrès avec son collègue de l'Essonne Philippe Guedj.

Le maire de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) Karim Bouamrane, sans avoir déposé de contribution, a été à la manoeuvre pour réunir les opposants à Olivier Faure.

Toutes ces figures du PS rejettent fermement toute idée d'alliance avec les Insoumis et reprochent à Olivier Faure d'avoir inféodé son parti à LFI lors des dernières échéances électorales.

"Nous refusons la brutalisation du débat public. Nous rejetons toute alliance avec quiconque prône le populisme, alimente la haine antisémite, raciste, sexiste ou homophobe. Nous ne transigeons pas sur la séparation des pouvoirs et l'intégrité de la justice", écrivent-ils dans leur communiqué commun.

Le chef des députés socialistes Boris Vallaud, ancien proche d'Olivier Faure qui présente également une contribution pour ce congrès, ne fait pas partie des signataires de cette déclaration commune.

Une main lui est cependant tendue.

"Dans un esprit de rassemblement, nous invitons les signataires de la contribution +Unir+ (celle de Boris Vallaud, ndlr) à se joindre à ce cadre collectif de travail à un rassemblement", est-il écrit dans le communiqué.

Le congrès du PS se déroulera à Nancy du 13 au 15 juin.