Congrès du PS: trois hommes pour un fauteuil de premier secrétaire

Le 81e congrès du Parti socialiste verra s'affronter pour la présidence du parti trois hommes, qui ont officiellement déposé samedi matin leur motion (ou texte d'orientation en termes socialistes), avec un premier vote pour les départager prévu le 27 mai.

Le premier secrétaire sortant Olivier Faure fera face une nouvelle fois à son rival du congrès de Marseille en 2023 Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen, qui a réuni autour de lui une coalition des anti-Faure. Également présent sur la ligne de départ, le chef des députés Boris Vallaud, qui était auparavant un des soutiens de M. Faure et fait figure d'outsider.

Si tous sont d'accord pour une rupture avec La France insoumise, les principales différences entre eux résident dans leur stratégie de coalition pour 2027.

"Au Cœur de la Gauche" d'Olivier Faure

Le patron du PS actuel défend l'idée d'une "plateforme commune" de "la gauche non mélenchoniste", pour 2027, "de François Ruffin à Raphaël Glucksmann", "qui discutera des modalités d’une candidature commune" au lendemain des municipales.

"Il n’y a pas de mode d’emploi miraculeux" pour s'accorder sur un nom, écrit M. Faure dans sa motion. "Ce mode de désignation n’est pas tranché et ne pourra l’être qu’avec les partenaires qui auront accepté de s’engager dans ce processus commun", ajoute-t-il, promettant aux militants socialistes d'avoir "le dernier mot".

Par ailleurs, il ne s'empêche pas d'utiliser "l'outil" de la motion de censure contre le gouvernement, précise l'eurodéputé Pierre Jouvet. "Nous n’aurons aucune complaisance vis-à-vis de politiques qui constituent le carburant de l’extrême droite qui surfe sur toutes les colères", écrit ainsi M. Faure dans sa motion, réfutant tout "chèque en blanc" à l'actuel exécutif.

Le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol et la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy le 25 avril 2025 à Paris AFP

"Changer pour Gagner", de Nicolas Mayer-Rossignol

Résolument anti-LFI, le texte d'orientation qui rassemble le courant du maire de Rouen Nicolas-Mayer Rossignol, celui de la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy, le député de l'Eure Philippe Brun et le maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane, propose d'abord de "se fédérer avec tous ceux qui se revendiquent du socialisme démocratique en commençant par les compagnons de routes dispersés", comme l'ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve ou l'ex-candidat à la présidentielle Benoît Hamon. Cette fédération "donnera le périmètre pour choisir un candidat", a expliqué Hélène Geoffroy. Ils défendent ensuite "une fédération de la gauche et des écologistes" capable "d’abriter les sensibilités de la gauche républicaine", incluant par exemple Yannick Jadot et Raphaël Glucksmann, et promettent que les choix d’alliance seront toujours soumis à la décision des militants.

Ils revendiquent de refuser "le blocage institutionnel et économique de notre pays", écrivent-ils, écartant ainsi l'idée d'une censure du gouvernement.

"Unir" de Boris Vallaud

Le chef des députés socialistes Boris Vallaud le 6 avril 2025 à Montfort-en-Chalosse, dans les Landes AFP/Archives

Le chef des députés socialistes, qui veut "réconcilier" le parti, prône en vue de la prochaine présidentielle "un processus en deux temps", qui passe par "l'affirmation des socialistes" - valeur cardinale des opposants d'Olivier Faure - et "un processus ouvert vis-à-vis de la gauche +de Glucksmann à Ruffin+", la formule d'Olivier Faure, pour une candidature commune en 2027.

"Les militant.es socialistes choisiront d’abord leur candidat ou leur candidate dans leurs rangs, selon une procédure transparente et équitable ; la ou le premier des socialistes choisi devra ensuite se tourner vers le reste de la gauche, les écologistes et les forces vives de la société civile pour gagner ensemble autour d’une candidature commune. Nous ne voulons pas choisir entre l’union et l’affirmation", résume dans son texte d'orientation M. Vallaud.

Pour réformer le parti, dont il estime, comme Nicolas Mayer-Rossignol, qu'il n'a "pas assez travaillé", il propose la création d'"un institut de formation et de recherche" sur le modèle de l'Institut la Boétie de La France insoumise et d'un "média des socialistes". Ces propositions ont été reprises aussi par ses concurrents.

Que se passe-t-il ensuite?

Après une campagne d'un mois dans les fédérations et sections, les trois textes d'orientation seront départagés lors d'un vote des adhérents - le corps électoral est estimé autour de 40.000 personnes - le mardi 27 mai, entre 17H et 22H, en présentiel. Les premiers signataires des deux textes arrivés en tête pourront concourir pour être premier secrétaire du parti, lors d'un second vote le 5 juin. Le résultat sera entériné lors du congrès, prévu du 13 au 15 juin à Nancy.