Congrès du PS: Vallaud avance ses idées pour "refonder" le parti

Boris Vallaud, président du groupe des députés socialistes et apparentés, à l'Assemblée nationale, à Paris, le 20 janvier 2025

Candidat pressenti au congrès du PS face à Olivier Faure, le chef des députés socialistes Boris Vallaud a dévoilé jeudi ses premières pistes pour "rénover le parti", avec notamment un institut de formation et un média internes, sur le modèle de la France insoumise.

Le challenger abat ses premières cartes. A dix jours du dépôt des "contributions", première étape formelle sur la route du congrès de Nancy mi-juin, Boris Vallaud pose sur la table - et dans un document consulté par l'AFP - les propositions de son courant (baptisé "Unir") pour "la rénovation du Parti socialiste".

Vaste programme, qui passe d'abord par la création d'une "Académie Léon Blum" qui ferait à la fois office de "véritable centre intellectuel" et "d'école de formation" pour cadres et militants. Idée ouvertement inspirée de l'Institut La Boétie, au service de LFI et de son leader Jean-Luc Mélenchon depuis 2020.

M. Vallaud veut également disposer d'un "média socialiste", qu'il suggère d'appeler "Le Nouveau Populaire" - du nom de l'ancien journal de la SFIO publié jusqu'en 1970. Davantage qu'une résurrection, un moyen de "porter (une) vision du monde à l'instar de L'Humanité" pour le Parti communiste "ou de L'Insoumission" pour LFI.

Le patron des députés PS veut par ailleurs instaurer des "services socialistes" sous forme de permanence mensuelle dans les plus de 500 circonscriptions où le parti n'a pas d'élu, mais aussi "en multipliant les collectes alimentaires" ou encore "l'aide aux devoirs".

Ces propositions, axées sur le fonctionnement du PS, précèdent la "contribution générale" que M. Vallaud et ses soutiens déposeront le 5 avril, en même temps que d'autres textes annoncés par les courants d'Olivier Faure, du maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, de l'édile de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy, des députés Jérôme Guedj et Philippe Brun, et de l'aile gauche du parti.

Tous ne seront cependant pas en lice au congrès, dont les candidats auront ensuite jusqu'au 26 avril pour déposer une motion d'orientation.