Contrôle de migrants aux frontières dans les gares et bus: "4.000" forces de l'ordre mobilisées, annonce Retailleau

Quelque "4.000" forces de l'ordre seront mobilisées mercredi et jeudi lors d'opérations de contrôles nationales contre l'immigration illégale dans les gares et les bus, a annoncé mercredi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.

"Dans ces 48H00, on va mobiliser 4.000 gendarmes, des policiers, des douaniers, des forces Sentinelle (armée NDLR) pour interpeller des clandestins", a détaillé Bruno Retailleau sur Cnews et Europe 1.

"Depuis le début de l'année, nous en avons interpellé 47.000", a affirmé Bruno Retailleau, qui a fait de la lutte contre l'immigration son thème de prédilection.

Dans une note adressée notamment aux préfets et consultée par l'AFP, le ministre de l'Intérieur a donné des instructions pour que soit menée une opération nationale de contrôle "des trains à destination des pays voisins et des grandes métropoles françaises, en arrivée comme en départ".

Celui qui est aussi chef de file des Républicains a vanté dans ce document une "augmentation conséquente d'interception d'ESI (étrangers en situation irrégulière) ces dernières semaines (+28%)" et une "opération nationale de contrôle des flux", menée les 20 et 21 mai et ayant débouché sur plus de 750 interpellations.

Mercredi, le ministre de l'Intérieur a déclaré avoir "réintroduit de façon beaucoup plus serrée qu'avant" le contrôle aux frontières, avec une "force frontière" composée de policiers, gendarmes, douaniers et militaires.

"Ce que je veux dire, c'est que les clandestins ne sont pas les bienvenus en France de la façon la plus ferme et la plus définitive", a-t-il lancé.