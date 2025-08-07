Corée du nord: un nouvel homme réussi à s'enfuir à la nage vers le sud accroché à du polystyrène

Un Nord-Coréen a réussi à franchir la frontière maritime dans la nuit du 30 au 31 juillet. Il a été secouru alors qu'il nageait accroché à des morceaux de polystyrène. C'est la deuxième défection réussie vers le sud en un peu plus d'un mois.

07 Aoû. 2025 à 12h41 (TU)
Par
Maxime Le Roux
avec agences
corée frontière

Un poste de garde militaire nord-coréen, un haut-parleur en haut à droite, et un poste de garde militaire sud-coréen en bas, sont visibles depuis Paju, en Corée du Sud, près de la frontière avec la Corée du Nord, le lundi 4 août 2025.

AP Photo / Ahn Young-joon
Une évasion audacieuse. La frontière entre les deux Corée, longue de près de 250 km de long d'ouest en est, est l'une des plus surveillée et minée du monde. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a donné l'ordre à ses gardes-frontières de tirer sur toute personne fuyant le régime. Les défections vers le sud sont donc relativement rares, mais un premier Nord-Coréen a réussi à franchir la ligne de démarcation le 4 juillet dernier

Une opération de sauvetage rendue difficile par la météo

Cette fois, un homme a réussi à franchir la frontière au niveau l'estuaire du fleuve Han, a indiqué l'état-major interarmées sud-coréen ce jeudi 7 août. Les eaux de celui-ci se jette en mer Jaune et marque la frontière dans l'ouest de la Corée, dans les environs de l'île de Ganghwa. Elle est, par endroits, distante de moins de deux kilomètres de la rive nord-coréenne de l'estuaire.

"Les militaires ont identifié l'individu près de la frontière au milieu du fleuve", a expliqué aux journalistes un responsable de l'armée.

Selon les médias sud-coréens, le transfuge, accroché à des morceaux de polystyrène en guise de bouée, a appelé au secours les militaires en leur faisant des signes. Un officier lui a alors lancé: "Nous sommes la Marine de la République de Corée. Voulez-vous faire défection en Corée du Sud?" et a reçu une réponse affirmative.

Chargement du lecteur...

L'opération de sauvetage, qui s'est déroulée dans la nuit du 30 au 31 juillet, a été particulièrement délicate en raison des conditions météorologiques. Elle a duré environ dix heures. Selon le ministère de la Défense, le transfuge a par la suite confirmé son intention de faire défection.

La DMZ (de l’anglais "demilitarized zone") est surveillée en permanence par quelque 700.000 soldats nord-coréens et 410.000 soldats sud-coréens, épaulés par les soldats américains. Tout le long de cette frontière hermétique, on estime le nombre de mines à un million.

La plupart des réfugiés nord-coréens qui arrivent en Corée du Sud passent donc par la Chine puis par un ou plusieurs autres pays tiers comme le Laos, la Thaïlande ou encore la Mongolie. Une fois arrivés, ils sont généralement retenus par les services secrets de Séoul pendant plusieurs semaines pour des vérifications et des débriefings.

Les tensions frontalières se sont intensifiées ces derniers mois, la Corée du Nord envoyant des milliers de ballons remplis de déchets vers le Sud et la Corée du Sud diffusant de la propagande anti-Pyongyang par ballons et haut-parleurs.

