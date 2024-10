Corée du Sud: la Nobel de littérature espère que son quotidien "ne va pas trop changer"

La nouvelle prix Nobel de littérature, la romancière sud-coréenne Han Kang, a confié jeudi avoir sans cesse des idées de nouveaux livres, dont l'un peut-être terminé dès l'an prochain, et espéré que son quotidien "ne va pas trop changer".

Première femme asiatique à remporter ce prix littéraire, la romancière de 53 ans est connue à l'étranger pour son roman "La Végétarienne", qui a remporté le Man Booker Prize en 2016. Il narre le changement radical d'habitudes alimentaires d'une femme après des cauchemars violents, avec des conséquences désastreuses sur son couple et sa santé mentale.

Elle a été récompensée "pour sa prose poétique intense qui affronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine", selon l'académie suédoise.

Invitée d'une cérémonie de la fondation sud-coréenne Pony Chung qui remettait son prix de l'Innovation à Séoul, Han Kang a raconté avoir savouré avec modestie son succès.

Gagner le prix Nobel a été "un moment plein de joie et de gratitude, j'ai fêté ça calmement le soir", a raconté la quinquagénaire, alors qu'elle a fait sensation en Corée du Sud et vendu plus d'un million de ses livres en quelques jours.

"La semaine dernière, remplie de tellement de gens partageant ma joie comme si c'était la leur, restera gravée dans ma mémoire comme une expérience spéciale et touchante pour moi", a-t-elle dit. Mais "j'espère et je pense que ma vie quotidienne ne va pas trop changer".

"Je suis quelqu'un qui se connecte au monde à travers l'écriture" et "j'espère que je vais continuer à écrire et à rencontrer les lecteurs à travers mes livres".

"Je ne bois pas d'alcool et dernièrement, pour des raisons de santé, j'ai totalement arrêté la caféine. Je ne voyage plus que rarement, même si j'aimais ça. Autrement dit, je me suis souvent demandé +qu'est-ce qui t'amuse dans la vie ?+. J'aime plutôt marcher", a-t-elle décrit.

L'autrice espère terminer l'an prochain le nouveau roman auquel elle travaille : "Mais je me trompe souvent sur le temps qu'il me faut pour écrire, et je ne peux pas dire avec certitude quand il sera terminé".

Han Kang a ajouté qu'elle avait trois autres livres en tête qu'elle aimerait terminer avant ses 60 ans: "Mais comme toujours, je suppose que quand je vais les écrire, j'aurai des idées pour d'autres livres et que je n'arrêterai jamais de penser aux livres que je veux écrire".