Corée du Sud: Lee Jae-myung, de l'usine à la présidence

Les poursuites, les scandales et même le coup de couteau d'un assaillant n'auront pas empêché Lee Jae-myung, ancien ouvrier d'usine d'origine modeste, de remporter largement l'élection présidentielle sud-coréenne.

Le résultat reste à confirmer par l'autorité électorale, mais le sondage sortie des urnes des trois principales chaînes de télévision nationales lui donne une très confortable avance sur son rival conservateur, Kim Moon-soo (PPP, droite).

Un triomphe, après sa défaite d'un cheveu à l'élection de 2022 contre le candidat du PPP d'alors, Yoon Suk Yeol, destitué pour avoir tenté d'imposer la loi martiale en décembre. Un coup de force avorté qui aura notamment eu pour conséquence de déclencher ce scrutin anticipé.

Fait rarissime dans un pays où l'origine sociale est une obsession nationale, M. Lee, 60 ans, cultive son propre conte de fées d'enfant de la classe ouvrière devenu dirigeant politique pour persuader les Sud-Coréens qu'il saura résoudre leurs problèmes.

Né à Andong, dans l'est de la Corée du Sud, Lee Jae-myung doit commencer à travailler dans une fabrique de gants à l'âge de 11 ans, faute d'argent pour entrer à l'école secondaire. Mais à 13 ans, son bras reste coincé dans une presse: il est handicapé à vie.

Après avoir songé au suicide, il commence à fréquenter les cours du soir, puis la faculté de droit, jusqu'à devenir avocat spécialiste de la défense des droits humains.

Entré en politique en 2010, il milite contre les inégalités, dans un pays confronté à la flambée des prix du logement et à un fort taux de chômage des jeunes.

"On peut s'inquiéter pour les gens qui tremblent dehors dans le froid pendant qu'on est assis au chaud dans notre salon", disait M. Lee à l'AFP lors d'un entretien en 2022. "Mais on ne peut jamais vraiment comprendre leur douleur."

"Course contre la montre"

Des banderoles montrant Kim Moon-soo, le candidat à la présidence du Parti du Pouvoir au peuple (en haut, en rouge), et Lee Jae-myung, le candidat à la présidence du Parti démocrate (en bleu), quelques jours avant l'élection présidentielle du 3 juin à Séoul, le 31 mai 2025 AFP

La Corée du Sud est sans dirigeant stable depuis que les députés ont suspendu en décembre Yoon Suk Yeol pour sa tentative ratée d'instaurer la loi martiale dans la nuit du 3 au 4 décembre 2024.

Lee Jae-myung s'est précipité avec d'autres députés pour voter contre la suspension du régime civil malgré un barrage de l'armée envoyée par M. Yoon, et a retransmis en direct sur les réseaux sociaux son parcours vers le Parlement.

"C'était une course contre la montre", a-t-il décrit dans un entretien avec l'AFP.

Doté d'une grande expérience politique, il a été maire de Seongnam, une ville de la périphérie de Séoul, pendant huit ans, contribuant notamment à la fermeture du plus grand marché de viande canine du pays. Il a ensuite été gouverneur de la province de Gyeonggi, la plus peuplée du pays, pendant plus de trois ans.

En 2022, il se présente une première fois à la présidence sud-coréenne mais échoue d'extrême justesse face à Yoon Suk Yeol, un ancien procureur alors novice en politique.

Il est hospitalisé en 2023 après 19 jours d'une grève de la faim entamée pour dénoncer les politiques "incompétentes et violentes" du gouvernement conservateur. Il apparaît alors comme un candidat de poids dans les sondages pour briguer à nouveau la présidence.

En janvier 2024, un homme disant vouloir l'empêcher de devenir chef de l'Etat le poignarde au cou au cours d'un déplacement à Busan (sud): Lee Jae-myung frôle la mort et subit une opération chirurgicale d'urgence.

Lee Jae-myung dit vouloir renforcer le secteur de l'intelligence artificielle (IA) pour que la Corée du Sud rejoigne le top 3 des pays les plus à la pointe dans ce domaine. Il souhaite aussi que les responsables de la tentative d'imposition de la loi martiale rendent des comptes.

Affaires

Lee Jae-myung, le candidat à la présidence du Parti démocrate, d'un événement de campagne électorale à Suwon, dans la province de Gyeonggi dans le nord-ouest de la Corée du Sud, le 26 mai 2025 AFP/Archives

Mais Lee Jae-myung fait aussi l'objet de nombreuses poursuites judiciaires, notamment pour abus de confiance et corruption. Le responsable politique nie toute faute et affirme être la cible d'accusations politiquement motivées.

Une des affaires les plus retentissantes dans laquelle il est cité concerne des liens supposés avec une entreprise soupçonnée d'avoir transféré illégalement huit millions de dollars en Corée du Nord.

M. Lee est également au cœur de quatre affaires de corruption, dont la plupart sont liées à des contrats présumés douteux conclus lorsqu'il était maire de Seongnam.

Particulièrement troublant, au moins cinq personnes liées aux différents scandales concernant M. Lee ont été retrouvées mortes, la plupart semblant s'être suicidées.

Début mai, la Cour suprême sud-coréenne a annulé sa relaxe dans une affaire d'infraction à la loi électorale et ordonné un nouveau procès, qui pourrait ouvrir la voie à son inéligibilité à la fin de son éventuel mandat de président.

Les opposants de M. Lee soutenaient que les accusations le visant étaient suffisamment graves pour le disqualifier du scrutin.

"Avec ce type d'accusations de corruption, comment peut-on solliciter un mandat public", s'était interrogé Kim Moon-soo, son principal adversaire, lors d'un débat télévisé.