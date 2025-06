Corée du Sud: RM et V, membres du groupe BTS, ont été libérés de leur service militaire

Les stars du groupe phénomène de K-pop BTS, RM et V, ont été libérés mardi de leur service militaire obligatoire en Corée du Sud, avant-dernière étape du retour du boys band au complet prévu d'ici la fin du mois.

Premier groupe sud-coréen à dominer les charts américains et britanniques, plusieurs fois nommé aux Grammy Awards et fort d'une communauté mondiale de fans, BTS a généré plusieurs milliards de dollars de revenus depuis ses débuts en 2013.

Mais en Corée du Sud, tous les hommes valides de moins de 30 ans sont appelés au moins 18 mois sous les drapeaux en raison des tensions avec le Nord, une obligation qui a forcé le boys band à marquer une pause en 2022.

Des centaines de fans se sont rassemblés près des deux bases militaires situées au nord de la capitale Séoul, d'où le leader du groupe RM, dont le nom complet est Kim Nam-joon, et V, de son vrai nom Kim Tae-hyung, ont été libérés mardi.

Deux autres membres de BTS, Jin et J-hope, ont déjà terminé leur service militaire l'an dernier. Deux membres de plus feront leur retour à la vie civile en fin de semaine, suivis de leur camarade SUGA à la fin du mois.

"Courir vers l'ARMY"

"Pour être honnête, il y a eu de nombreux moments difficiles et douloureux, mais durant mon service, j'ai vraiment senti à quel point de nombreuses personnes protégeaient le pays à notre place", a déclaré RM lors d'une conférence de presse en plein air.

"Rejoindre l'armée a été un moment pour me ressourcer et reconstruire mon corps et mon esprit", a expliqué V.

Fichier vidéo "Maintenant que c'est fait, je veux réellement courir vers l'ARMY aussi vite que possible", a-t-il poursuivi, faisant référence au nom de la communauté mondiale de fans du groupe.

Lorsqu'un journaliste leur a demandé ce qu'ils comptaient faire après leur démobilisation, les deux stars ont répondu "être sur scène".

"Ce qu'on désire le plus désormais et d'être sur scène à nouveau", a déclaré RM. "Nous travaillons dur sur le nouvel album pour revenir sur scène le plus tôt possible."

"Taehyung, ne soyons plus jamais séparés", clame une des banderoles faites par des fans. "Je ne suivrai que toi, Taehyung. Nous sommes la force de l'autre", dit une autre, selon des images diffusées par des médias locaux.

Les membres du boys band K-pop BTS, RM (devant) joue du saxophone tandis que V tient des bouquets de fleurs dans un centre sportif en plein air à Chuncheon, en Corée du Sud, après après avoir été libérés de leur service obligatoire AFP

L'agence de BTS, HYBE, a prié les admirateurs du groupe de ne pas se rendre sur place pour des raisons de sécurité, a-t-elle indiqué sur Weverse, un réseau social destiné aux fans de K-pop.

Mais des dizaines d'inconditionnels se sont quand même rassemblés devant la base de V mardi matin.

"En toute honnêteté, je suis venue avec de grandes attentes", confie à l'AFP Yang Ho-hee, 28 ans.

Sur un stade de football proche, où les deux chanteurs doivent prendre la parole, des centaines de fans internationaux patientent, eux aussi, dans l'espoir de voir leurs idoles.

"Ce sont des émotions contradictoires, en fait. Je sens que je pleure déjà", glisse Arlene Mendoza, des Philippines, venue en Corée du Sud à maintes reprises. "Mais c'est la première fois que je vais voir V".

A quand leur retour ?

Tous les membres de BTS ont signé de nouveaux contrats avec l'agence HYBE en 2023.

Affiche des membres du boys band BTS, le 9 juillet 2023 à Séoul AFP/Archives

Les analystes prédisent un retour du groupe dans les studios et sur la scène après que tous ses membres auront achevé leur service militaire.

Le dernier membre du boys band à faire son retour à la vie civile est SUGA, qui sera libéré le 21 juin.

Lors d'une réunion des actionnaires de HYBE en mars, le PDG de l'agence Lee Jae-sang a évoqué un éventuel retour du boys band en 2025, soulignant que ses membres allaient avoir "besoin de temps pour réfléchir et se préparer".

"Normalement, le processus commence par la production d'une chanson, se poursuit par la sortie d'un album, puis par une tournée, avait-il souligné.

Fresque représentant RM, du groupe BTS, le 11 décembre 2023 à Goyang AFP/Archives

Quelques jours avant le 12e anniversaire des débuts du boys band vendredi, le bureau de HYBE à Séoul a été recouvert du slogan "WE ARE BACK" ("NOUS SOMMES DE RETOUR", ndlr). Des milliers de fans sont attendus à cette "BTS FESTA".

L'action de l'agence a grimpé de 3% mardi matin, atteignant son plus haut niveau en deux ans.

"Nous voyons qu'il y a une forte possibilité d'une révision à la hausse des prévisions de résultats, ce qui pourrait entraîner une augmentation du cours de l'action", a estimé auprès de l'AFP Lim Soo-jin, analyste de Daishin Securities.