Corruption: un nouveau drame réveille la colère des Bulgares

Siyana, morte à 12 ans dans un accident sur une route bulgare en mauvais état: ce nouveau drame a fait descendre des milliers de personnes dans la rue dimanche à Sofia sur fond de colère dans les Balkans contre la corruption.

"Nous sommes ici pour protéger tous les enfants et protester contre le manque total de contrôle, pas seulement sur les routes, mais dans chaque administration, dans chaque institution. C'est le chaos complet", s'insurge Tsvetan Kirtchev, 42 ans, interrogé par l'AFP.

"Vous êtes des assassins !": la foule, réunie devant la cathédrale de Sofia, a laissé exploser son indignation, dans un pays miné par l'instabilité politique et la corruption.

Quand ce ne sont pas des chauffards qui fauchent les jeunes, ce sont "nos routes catastrophiques", déplore Syndia Bojinova, une graphiste de 25 ans qui prend souvent le volant, avec la peur "à chaque fois" qu'elle ne rentrera peut-être pas.

La Bulgarie, pays le plus pauvre de l'Union européenne, y est le pays le plus meurtrier sur la route (82 décès par million d'habitants), aux antipodes de la Suède (22 décès), selon les chiffres de 2023 publiés par la Commission européenne.

Une manifestante brandissant une pancarte "J'avais un avenir, mais il m'a été pris sur la route" lors d'une manifestation en mémoire de Siyana, une jeune fille de 12 ans tuée dans un accident de la route, et contre la corruption en Bulgarie, dans la capitale Sofia, le 13 avril 2025 AFP

D'autres rassemblements ont eu lieu au cours du week-end dans le pays, notamment sur les lieux de l'accident qui a coûté la vie à l'adolescente fin mars, lorsqu'un camion a percuté la voiture dans laquelle elle se trouvait avec ses grands-parents.

Il s'est produit sur une route très fréquentée du centre-nord, à un endroit qui avait déjà fait l'objet de nombreux signalements sans que les autorités ne réagissent, selon des ONG.

Présent dimanche à la manifestation de Sofia, le père de Siyana, Nikolay Popov, a appelé à "un sursaut des institutions".

Sur Facebook, ses publications ont été partagées par des dizaines de milliers d'internautes.

Le drame a fait réagir jusqu'aux joueurs de football et stars de la chanson bulgare.

Face à l'émotion, le gouvernement a ordonné une inspection des portions les plus dangereuses du réseau routier, promettant un combat "de long terme, et non plus des actions sporadiques" contre la violence routière.

Le président Roumen Radev a également réagi en pointant une désastreuse culture de "l'impunité".

Ces deux dernières années, près de 50 enfants et jeunes de moins de 17 ans ont été tués dans des accidents de la route, dans un pays qui compte 6,5 millions d'habitants.

"La corruption tue": ce slogan résonne au-delà de la Bulgarie, qu'il s'agisse des manifestations massives en Serbie en réaction à l'effondrement meurtrier de l'auvent d'une gare, ou de la colère qui a agité la Macédoine du Nord après le dramatique incendie d'une discothèque qui a fait au moins 61 morts.