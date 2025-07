Côte d'Ivoire: le tambour parleur Djidji Ayôkwé, volé par la France, déclassé des collections nationales

Volé il y a plus d'un siècle par la France, le tambour parleur Djidji Ayôkwé va retrouver la Côte d'Ivoire sous "un délai d'un an". Cet instrument sacré, restauré en 2022, est actuellement conservé au musée du quai Branly-Jacques Chirac à Paris.

C'est le premier objet d'une liste de 148 œuvres réclamée par la Côte d'Ivoire à la France. Après un long chemin parlementaire et un vote à l'unanimité le lundi 7 juillet à l'Assemblée nationale, le tambour parleur Djidji Ayôkwé, volé il y a plus d'un siècle par la France et réclamé depuis six ans par Yamoussoukro, a été déclassé des collections nationales.

Cet acte permet sa restitution effective, selon le Journal officiel paru ce jeudi 17 juillet. "L'autorité administrative dispose, à compter de la même date, d'un délai d'un an pour transférer ce bien à la République de Côte d'Ivoire", est-il précisé. Il doit rejoindre le Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire où des travaux sont en cours de finalisation, avant son retour.

Mesurant trois mètres de long et pesant 430 kg, cet instrument sacré servait à transmettre des messages rituels et à alerter les villageois, par exemple lors des opérations de recrutement forcé ou d'enrôlement militaire.

Saisi en 1916 par les autorités coloniales auprès de l'ethnie ébrié, il avait été envoyé en France en 1929, exposé au musée du Trocadéro puis à celui du quai Branly. La Côte d'Ivoire avait officiellement formulé sa demande en 2019.

"Mais les communautés locales le réclament depuis l'indépendance", souligne Serge Alain Nhiang'O, fondateur de l'association Ivoire Black History Month, à Abidjan. C'est le premier objet d'une liste de 148 œuvres dont la Côte d'Ivoire a demandé la restitution à la France, et son retour "pourrait devenir un symbole très fort", dit-il. Emmanuel Macron en avait pris l'engagement 2021.

Une loi cadre présentée fin juillet?

Ce cas symbolique a toutefois mis en lumière la lenteur du processus français. À ce jour, seules 27 œuvres ont été officiellement restituées à des pays africains depuis une loi votée en décembre 2020, qui a permis le retour des 26 trésors d'Abomey au Bénin et du sabre d'El Hadj Omar au Sénégal.

Considérée comme pionnière, la France apparaît à présent à "la traîne" par rapport à d'autres pays occidentaux, estime l'anthropologue Saskia Cousin, professeure à l'université de Nanterre, citant par exemple l'Allemagne, qui a enclenché un vrai travail d'inventaire des œuvres dans les musées, contrairement à la France, où "il y a clairement une rétention d'informations".

Afin d'éviter des restitutions au compte-gouttes et parfois sous la forme de prêt, une loi-cadre a été annoncée mais n'a toujours pas vu le jour. Un projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres fin juillet.

En 2023, la France a adopté deux autres lois-cadres, l'une facilitant la restitution des restes humains, l'autre des biens spoliés par les nazis.