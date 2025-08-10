"Couloirs protégés", "zone de sécurité"... Les nouveaux détails du plan de Netanyahou pour Gaza

Lors de sa conférence de presse donnée ce dimanche 10 août à Jérusalem, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a donné des détails sur son plan pour Gaza. Il a également déclaré que le but n'était pas d'"occuper Gaza".

Le plan, dévoilé le 7 août sur la chaîne américaine FoxNews et adopté vendredi par le cabinet de sécurité israélien, se décompose en 5 étapes : désarmer le Hamas, le retour des otages vivants ou morts, démilitariser la bande de Gaza, le contrôle sécuritaire israélien dans la bande de Gaza, l'établissement d'une administration civile alternative qui ne soit ni le Hamas ni l'Autorité palestinienne.

"Meilleur moyen de terminer la guerre"

C'est le "meilleur moyen de terminer la guerre" qui fait rage depuis 22 mois dans le territoire palestinien s'est également défendu dimanche Benjamin Netanyahou. Ajoutant : "Nous avons accompli aujourd'hui une grande partie du travail. Nous avons environ 70 à 75% de Gaza sous contrôle militaire israélien".

Pour le Premier ministre israélien, il reste en effet encore "deux bastions" à contrôler : "la ville de Gaza et les camps" du centre de la Bande de Gaza. "Nous n'avons pas d'autre choix pour terminer le travail" conclut-il sur ce point.

L'armée "se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza", "tout en distribuant une aide humanitaire" ce hors des zones de combat explique-t-il, selon le plan validé par le cabinet de sécurité israélien.

Zone de sécurité à la frontière

"Une zone de sécurité sera établie à la frontière de Gaza avec Israël pour empêcher de futures incursions terroristes. Une administration civile sera mise en place à Gaza, cherchant à vivre en paix avec Israël", a justifié le Premier ministre.

Our goal is not to occupy Gaza. Our goal is to free Gaza from Hamas terrorists.



Watch my Press conference with foreign media >> pic.twitter.com/42hP6399nN — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 10, 2025

"Des couloirs protégés"

Autre annonce faite par le Premier ministre israélien, celle de la désignation de "couloirs protégés" pour la distribution d'aide dans la bande de Gaza.

Il y aura également une augmentation du "nombre de sites de distribution d'aide de la GHF" (Fondation privée soutenue par les Etats-Unis et Israël). Promesse a été faite de réaliser plus de "largages aériens" d'aide.

"Nous le ferons en permettant d'abord à la population civile de quitter en toute sécurité les zones de combat pour se rendre dans des zones sûres désignées", où "on leur fournira en abondance de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux", a détaillé le Premier ministre.

"Gagner la guerre" à Gaza "avec ou sans le soutien des autres"

"Au cours des derniers mois, le Hamas a pillé violemment les camions destinés à la population civile palestinienne. Ils ont délibérément créé la pénurie", a-t-il affirmé, accusant par la suite l'ONU.

"Et l'ONU a systématiquement refusé, jusqu'à récemment, de distribuer les milliers de camions que nous avons laissés entrer dans Gaza. Ainsi, notre problème est que nous avons eu des tonnes de nourriture collectée mais non distribuée, pourrissant du côté de la frontière gazaouie, parce que l'ONU était et est toujours réticente à les livrer toutes".

Israël "gagnera la guerre" à Gaza "avec ou sans le soutien des autres" pays, a-t-il encore dit.

Benjamin Netanyahou a également dénoncé des "mensonges" qui seraient dirigés contre Israël : "Les seules personnes délibérément affamées à Gaza aujourd'hui, ce sont nos otages, affamés par les monstres du Hamas".

Un plan vivement critiqué

Le plan israélien sur l'avenir de Gaza a été immédiatement critiqué en Israël, au sein de la population et de l'opposition mais aussi à l'international.

En Israël, le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a fustigé sur "X" une "catastrophe" qui va amener "la mort des otages, celle de nombreux soldats, coûter des dizaines de milliards aux contribuables israéliens et (provoquer) une faillite diplomatique".

Le chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir a lui aussi émis des réserves sur ce plan.

Le Haut-Commissaire aux droits de l'Homme Volker Türk estime que le plan "doit être immédiatement stoppé" car il "va à l'encontre de la décision de la Cour internationale de justice (...)."

L’Espagne et sept autres nations européennes ont condamné dimanche le plan israélien.