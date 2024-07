Coup majeur au puissant cartel mexicain de Sinaloa, avec la capture de deux chefs aux Etats-Unis

Deux dirigeants du puissant cartel mexicain de Sinaloa ont été capturés jeudi au Texas, dans le sud des Etats-Unis, a annoncé le ministère américain de la Justice, ce qui porte un coup majeur à l'"un des réseaux de trafic de drogue les plus violents et puissants du monde".

A l'issue d'une opération d'infiltration audacieuse, les deux chefs du cartel aux nombreuses ramifications internationales ont été arrêtés à l'atterrissage de leur avion privé au Texas, du côté américain de la frontière avec le Mexique, selon des médias américains citant des sources policières.

Joaquin Guzman Lopez, fils du célèbre baron de la drogue "El Chapo", avait convaincu Ismael Zambada Garcia, aussi appelé "El Mayo", cofondateur du cartel, de monter à bord d'un avion prétendument à destination du sud du Mexique, mais l'appareil s'était en réalité dirigé ves le nord et avait atterri à El Paso, aux Etats-Unis, selon Fox News.

Le fils d'"El Chapo" a attiré "El Mayo" dans l'avion "sous de faux prétextes", selon de hauts responsables américains cités par le New York Times.

Guzman s'est rendu et "El Mayo" a été arrêté, a ajouté un journaliste de Fox News sur le réseau X.

"Ismael Zambada Garcia, aussi appelé +El Mayo+, cofondateur du cartel, et Joaquin Guzman Lopez fils de l'autre cofondateur, ont été placés en état d'arrestation aujourd'hui à El Paso, au Texas", a déclaré Merrick Garland, le ministre de la Justice des Etats-Unis dans un communiqué.

Ils font tous deux l'objet de poursuites aux Etats-Unis pour leur rôle présumé dans la fabrication et le trafic de fentanyl, un puissant opiacé de synthèse et "la menace la plus mortelle à laquelle notre pays ait jamais été confronté en matière de drogue", a précisé le ministre de la Justice.

"Le coeur du cartel"

L'arrestation d'"El Mayo" frappe "le coeur du cartel qui est responsable de la majorité des drogues, y compris le fentanyl et la méthamphétamine, qui tuent des Américains d'un océan à l'autre", a déclaré Anne Milgram, la cheffe de la DEA, l'Agence fédérale de lutte contre la drogue.

Et celle du fils d'"El Chapo" porte "un nouveau coup très dur au cartel de Sinaloa", a ajouté Mme Milgram.

Joaquin Guzman Lopez est un des fils du baron de la drogue qui a cofondé le cartel de Sinaloa et purge actuellement une peine de prison à perpétuité aux Etats-Unis, après sa condamnation en 2019.

Un autre de ses fils, Ovidio Guzman Lopez, a été extradé vers les Etats-Unis en 2023.

Après l'arrestation d'"El Chapo", plusieurs de ses fils, collectivement surnommés "Chapitos" (ou "Petits Chapos"), avaient hérité du contrôle de l'organisation, selon les autorités américaines.

"Profil bas"

Agé de 76 ans, "El Mayo" est quant à lui décrit comme "l'un des trafiquants de drogue les plus célèbres de l'histoire du Mexique" par le centre d'analyse spécialisé InSight Crime. "Il est surtout connu pour avoir fait profil bas", avoir "privilégié les affaires à la violence" et pour être "l'un des rares chefs de l'ancienne garde à avoir réussi à échapper à la justice tout au long de sa carrière criminelle".

Le cartel de Sinaloa est accusé par les Etats-Unis d'être largement responsable de la diffusion massive de fentanyl sur le sol américain et des violences liées au trafic des deux côtés de la frontière.

"Le ministère de la Justice ne s'arrêtera pas tant que les dirigeants, membres et associés du cartel responsables de l'empoisonnement de notre société n'auront pas tous répondu de leurs actes", a affirmé le ministre de la Justice.

Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), les Etats-Unis ont enregistré plus de 107.000 décès par overdose en 2023. Le fentanyl était à l'origine d'environ 70% d'entre eux.

Les membres importants du cartel né dans l'Etat de Sinaloa, dans le nord-ouest du Mexique, sont régulièrement extradés aux Etats-Unis par le Mexique, pays voisin avec lequel Washington cherche constamment à renforcer la coopération dans la lutte contre les narcotrafiquants.

Les violences liées au narcotrafic font des ravages au Mexique, avec plus de 450.000 personnes assassinées depuis que le gouvernement a lancé une offensive militaire contre les cartels de la drogue en 2006. Parmi les victimes, figurent notamment des membres des forces de sécurité ou encore des journalistes.

Le réseau criminel "a tissé des liens aux plus hauts niveaux de la police fédérale et de l'armée mexicaine, et a soudoyé des membres de ces deux institutions pour conserver un avantage sur les organisations rivales", selon Insight Crime.

Le cartel de Sinaloa figure aussi parmi la longue liste des sujets de discorde entre Washington et Pékin. En juin, le ministère américain de la Justice a accusé des "banquiers chinois de l'ombre" d'avoir aidé le réseau à blanchir plus de 50 millions de dollars de revenus de la drogue.