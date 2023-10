Coupe du monde de rugby: répétition générale pour la SNCF avant les JO

"Ca nous sert d'entraînement" : vendredi soir, la petite finale de la coupe du monde de rugby a de nouveau été l’occasion pour les équipes de la SNCF de répéter leurs gammes avant les Jeux olympiques, un évènement d'une ampleur inédite pour les transports publics franciliens.

"De l'énergie, renseignez les clients et soyez attentifs aux détails". Dans le petit local de la gare de La Plaine-Stade de France, Antoine Trouvé, chef de site pour la soirée, prodigue les derniers conseils à ses équipes vêtues de rouge.

D'ici une trentaine de minutes, le stade où se joue le match pour la troisième place entre l'Angleterre et l'Argentine se videra de ses 65.000 spectateurs. Plus d'un tiers d'entre eux vont emprunter le RER B pour rentrer à Paris.

Le travail d'Antoine, "c'est d'assurer le parfait enchaînement entre les trains et le flux de voyageurs", explique Pascal Desrousseaux, directeur du RER B.

Un voyageur à Gare du Nord, le 3 février 2023 à Paris AFP/Archives

A 23h00, une masse de supporters commence à s'agglutiner dans la gare. Les agents rouges ferment les rampes d'accès aux quais pour contrôler les flux. Antoine Trouvé, talkie-walkie en main, est celui qui donne l'ordre d'ouvrir les vannes quand un train arrive en gare: "on ouvre la rampe !"

Le train se remplit et il faut à nouveau bloquer la foule à l'entrée du quai: "de l'énergie hein, parce que sinon vous allez vous faire bouffer, c'est des supporters de rugby en face", sourit Antoine dont le but est d'éviter les attroupements sur le quai.

Cartouches

Le ballet est bien rodé. Entre 23h00 et minuit, la SNCF a programmé dix trains. En plus de ces "réguliers", le chef de site dispose de huit "navettes" disposées sur l'autre quai, qu'il peut "déclencher" à sa guise lorsque la pression de la foule augmente.

"Le boulot du chef de site, c'est d'utiliser ces cartouches à bon escient", souligne Pascal Desrousseaux qui salue une méthode "éprouvée".

A 23h10, Antoine Trouvé enclenche une de ces "cartouches". "Le site se vide d'un coup donc on va faire partir le régulier et ensuite on envoie une navette", annonce-t-il au talkie-walkie à ses équipes. Deux trains d'une capacité de 1.700 places se remplissent coup sur coup.

Le RER B aura finalement ramené 23.000 personnes sur Paris en un peu plus d'une heure, une soirée "grands évènements" classique pour la SNCF.

"La coupe du monde de rugby, pour nous, c'est une occasion de s'exercer", rappelle Pascal Desrousseaux. La SNCF en profite d'ailleurs pour former ses personnels au rôle de chef de site. Ils exerceront dans la quarantaine de gares JO l'été prochain.

La pression monte

L'efficacité des transports publics fait l'objet de toutes les attentions des autorités depuis le fiasco de la finale de la Ligue des champions en 2022 même si celui-ci était largement dû à un dispositif policier inadapté. En général, 70% des voyageurs viennent et partent du Stade de France en transports en commun; pour les jeux, ce sera 100%.

L'évènement sera inédit, avec l'équivalent de deux Stade de France à remplir et vider tous les jours pendant deux semaines.

Un peu plus loin, dans la salle de crise de Paris-Nord, on gère les imprévus sur le plus gros nœud ferroviaire d'Europe où circulent 2.200 trains par jour. Les équipes sont en alerte pour le match de rugby et là aussi, elles se préparent à l'évènement JO.

"Pour les Jeux, on a l'ambition de pouvoir intervenir sur n'importe quel point du réseau en moins de 20 minutes", affirme Rémi Rosat, directeur réseau pour l'Ile-de-France. Cela signifie des centaines d'agents disposés sur tout le territoire francilien, prêts à intervenir sur toute une série d'incidents: signalisation, rails, caténaires...

"On ne fera pas forcément de régularité, mais il ne faudra pas que les trains s'arrêtent pendant les JO parce que là, on ne pourra pas supprimer de trains", prévient-il. L'évènement débutera le 26 juillet 2024 mais la pression est déjà bien là.