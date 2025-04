Coupure de courant massive : 35% du réseau électrique rétabli en Espagne

Une importante coupure d'électricité touche l'Espagne, le Portugal depuis la fin de matinée de ce lundi 28 avril 2025. Il faudra entre 6 et 10 heures pour rétablir la situation en Espagne, assure le gestionnaire du réseau électrique. Au Portugal, il est "impossible de prévoir quand la situation reviendra à la normale".

Peu avant 17h (15h GMT), le courant a été rétabli dans "plusieurs zones du Nord, du Sud et de l'Ouest" du pays, selon le Réseau d'Electricité en Espagne (REE). En début de soirée, le courant était rétabli pour 750 000 consommateurs au Portugal, sur 6,5 millions. Côté espagnol, 35% du réseau électrique était rétabli

Les causes de cette panne "en cours d'analyse"

"Tous les plans de rétablissement par étapes de l'approvisionnement d'énergie ont été activés, en coordination avec les producteurs et opérateurs européens d'énergie", a précisé REN, le gestionnaire du réseau électrique portugais, en ajoutant que "les possibles causes de cet incident étaient en cours d'analyse". "Il s'agirait apparemment d'un problème dans le réseau de transport dont la cause est encore à identifier, apparemment en Espagne", a déclaré, de son côté, le ministre porte-parole du gouvernement, Antonio Leitao Amaro. La Commission européenne a indiqué être "en contact" avec les autorités espagnoles et portugaises afin de déterminer "les causes" de la panne d'électricité.

"Nous ne pouvons pas spéculer pour l'instant sur les causes" de la panne, a affirmé Eduardo Prieto, un responsable de Réseau d'Électricité en Espagne, alors que des rumeurs font état d'une cyberattaque. Tout va être "analysé avec le niveau de détail requis" dès que cela serait possible "pour faire la lumière" sur l'origine de la coupure, a-t-il souligné. Selon l'Union européenne, il n'y aurait "pas d'indication d'une cyberattaque à ce stade".

Les systèmes de signalisation routière touchés

À Lisbonne, le système de signalisation routière était en panne, selon des témoignages sur place. D'après les médias locaux, au moins quatre rames du métro de la capitale portugaise ont dû être évacuées.

À Madrid comme à Barcelone, de nombreux habitants sont descendus dans la rue, leur téléphone à la main, en quête d'un signal. De nombreux feux de circulation ne fonctionnent plus, ce qui oblige les voitures à rouler lentement. Les métros et les trains sont à l'arrêt. La direction générale du trafic routier (DGT) a demandé aux voitures de ne pas circuler.

Les centrales nucléaires espagnoles ont été mises à l'arrêt, une procédure de sécurité normale en cas de coupure d'électricité. D’après la radio publique RNE, la coupure n'affecte pas les îles Canaries et les îles Baléares.

Le trafic ferroviaire interrompu dans toute l'Espagne

Le trafic ferroviaire est interrompu dans toute l'Espagne, a annoncé la compagnie nationale des chemins de fer. "Une panne générale qui affecte l'approvisionnement en électricité a entraîné l'interruption du trafic ferroviaire sur l'ensemble du réseau", a annoncé sur X le service d'information d'Adif, l'administrateur des infrastructures ferroviaires espagnol.

Les équipes du gestionnaire français du réseau électrique de haute tension RTE sont mobilisées pour porter assistance au gestionnaire du réseau espagnol. Elles ont déjà réalimenté pour 700 MW de consommation via la France, a indiqué RTE.

Tweet URL

Du côté des aéroports, le trafic aérien est perturbé en Espagne et au Portugal.

Des méga-pannes ont déjà touché d'autres pays dans le monde

Récemment, dans le monde, hors coupures d’électricité liées à des phénomènes météo, des méga-pannes d'électricité ont affecté la Tunisie en septembre 2023, le Sri Lanka en août 2020, l'Argentine et l'Uruguay en juin 2019, ainsi que l'Inde, dont la moitié du pays est, fin juillet 2012, victime d’un black-out géant.

En Europe, le 4 novembre 2006 avait marqué la première grande panne d'électricité communautaire, quand une défaillance du réseau allemand plonge dans le noir 10 millions de personnes, dont la moitié en France et le reste en Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie, Espagne, pendant près d'une heure.

Trois ans auparavant, toute l'Italie, sauf la Sardaigne, avait été privée d'électricité le 28 septembre 2003.