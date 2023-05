Couronnement de Charles III et de Camilla : les temps forts du week-end en photos

Samedi a marqué le sacre du nouveau roi de la couronne d'Angleterre, Charles III et de la reine, Camilla. Après un défilé sur 1,5 kilomètres dans les rues de Londres sous la pluie, dimanche est aux fêtes de rue et au traditionnel pique-nique, où les anglais sont invités à partager une quiche végétarienne aux épinards et au cheddar. La journée se clôturera par un concert géant. La fête en images.

Dimanche "Big Lunch" et concert géant

Après le sacre, place à la fête. Elle se veut traditionnelle, avec son pique-nique géant et ses déjeuners de quartier. Plus de 67.000 "Big Lunch" ont été référencés à travers le pays.

Jill Biden, la femme du président américain, a participé dimanche à l'extérieur de Downing Street à un déjeuner post-couronnement, comme en sont organisés des dizaines de milliers dans tout le Royaume-Uni.

Accueillie par le Premier ministre britannique Rishi Sunak et son épouse Akshata Murty, la Première dame américaine s'est installée avec des dizaines d'autres invités dans la cour de Downing Street, profitant de la météo clémente pour ce déjeuner en extérieur.

Samedi, sacre et pluie

Sous un Londres pluvieux, le "Gold State Coach", le carosse orné d'or de Charles III et Camilla, progresse vers Westminster Abbey dans une procession impressionnante. C'est là qu'ils seront sacrés roi et reine d'Angleterre.

Les y attend 2000 invités, triés sur le volet. Parmi eux des chefs d'États, dont Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron, Justin Trudeau et sa compagne Sophie Grégoire mais aussi acteurs et artistes de renoms. Parmi eux, la chanteuse Katy Perry, les actrices Judi Dench et Emma Thompson ou encore le rockeur australien Nick Cave, qui a avoué vouer un "attachement inexplicable à la famille royale".

Au troisième rang, le prince Harry, à côté duquel est installé le prince Edward. Le premier rang est réservé aux "membres actifs" de la famille royale.

L'archevêque de Canterbury Justin Welby dépose la couronne de Saint-Edouard sur la tête de Charles III. Peu avant, le souverain prête serment de servir ses sujets et de protéger l'Eglise d'Angleterre dont il est le chef suprême. Il reçoit peu avant l'onction, protégé des regards par des paravents.

"Fabuleux", "spectaculaire": une foule conquise et colorée acclame le roi Charles, tout juste couronné, qui salue la foule avec la reine Camilla depuis le balcon de Buckingham palace.

Des milliers de personnes sont massées sur le parcours de la procession ramenant en carrosse le souverain et la reine jusqu'au palais. Avant l'apparition du couple royal au balcon, une partie de la foule court pour arriver au plus près des grilles du palais.

Au balcon également, Kate, William et leurs enfants, Louis et sa sœur Charlotte.