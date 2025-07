Crash d'Air India: pourquoi les premiers résultats de l'enquête "soulèvent plus de questions que de réponses"

Une erreur humaine ou une défaillance technique? Le rapport d'enquête préliminaire, publié ce samedi 12 juillet par le bureau indien d'enquête sur les accidents aériens (AAIB), révèle une brusque perte de puissance des deux réacteurs du vol AI171 d'Air India après une coupure de leur alimentation en kérosène juste après son décollage d'Ahmedabad (ouest de l'Inde).

Les 241 passagers à bord du Boeing 787-8 Dreamliner ce 12 juin 2025 ont été tuées, un seul a miraculeusement survécu. 19 personnes ont également été tuées au sol, lorsque l'avion s'est écrasé sur des habitations dans une zone densément peuplée.

"Pourquoi t'as coupé l'alimentation en carburant?"

L'appareil a atteint une vitesse de 180 nœuds (un peu plus de 330 km/h) lorsque les interrupteurs de carburant des deux moteurs sont passés de la position "RUN" à la position "CUTOFF" trois secondes après le décollage, révèle le rapport de 15 pages.

Les interrupteurs ont été actionnés à une seconde d'intervalle, coupant l'alimentation en carburant. Le rapport explique également que les pilotes, conscients de l'arrêt des moteurs, ont tenté de les redémarrer. Malgré leurs efforts, le capitane Sumeet Sabharwal (56 ans, plus de 15.000 heures de vol au compteur) et le co-pilote Clive Kunder (32 ans) n'ont pas pu redémarrer à temps.

L'un d'entre eux a-t-il fait une erreur? Le document de l'AAIB ne tire, pour l'heure, aucune conclusion et ne pointe aucune responsabilité. L'enregistreur des conversations du cockpit a juste indiqué que l'un des pilotes avait demandé à l'autre "pourquoi il a coupé l'alimentation en carburant" et que ce dernier avait répondu "qu'il ne l'a pas fait", a toutefois précisé l'AAIB. Moins d'une minute plus tard, l'un d'eux a transmis le signal de détresse "Mayday, Mayday, Mayday".

"Pas le genre de chose qu'on peut faire par inadvertance"

Les interrupteurs carburant se trouvent entre les sièges des deux pilotes, juste derrière les manettes des gaz sur les Boeing 787-Dreamliner. Le pilote ou le co-pilote doit soulever la poignée et la placer au-dessus d'un cran (un loque) car ils sont conçus pour ne pas être heurtés accidentellement.

"Il s'agit d'un processus en deux étapes pour chaque interrupteur", explique Geoffrey Dell, spécialiste de la sécurité aérienne à CNN, qui estime qu'il serait "bizarre" qu'un pilote coupe délibérément l'alimentation en carburant des deux moteurs immédiatement après le décollage.

"Il faut tirer l'interrupteur vers soi, puis le pousser vers le bas. Ce n'est pas le genre de chose qu'on peut faire par inadvertance". Geoffrey Dell, spécialiste de la sécurité aérienne

Est-ce possible de couper l'alimentation à une seconde d'intervalle? "C'est le genre de chose qu'on fait quand on gare l'avion en fin de vol... On se branche sur le terminal et on coupe les moteurs", souligne-t-il, ajoutant qu'il était difficile de comprendre ce qu'il s'est passé sans la transcription intégrale de la conversation entre les deux pilotes. Un avis partagé par de nombreux experts.

Les images de vidéosurveillance de l'aéroport montrent par ailleurs que l'éolienne de secours (ou Ram air turbine, RAT), une petite turbine utilisée comme une source d'énergie de secours sur les avions, s'est déployée pendant la montée initiale juste après le décollage. Elle n'est déployée qu'en cas de panne des deux moteurs, de défaillance de tous les systèmes hydrauliques ou de perte totale de l'alimentation électrique. Il n'y avait pas d'oiseaux dans les parages.

Le "secret" qui entoure l'enquête pointé du doigt

"Nous avons le sentiment que l'enquête suit une piste qui présume la responsabilité des pilotes et nous nous y opposons fermement", a réagi ce lundi l'Association des pilotes de ligne indiens (ALPA), qui revendique 800 membres. Elle regrette le "secret" qui entoure l'enquête et regretté de ne pas y être associée en tant qu'"observatrice".

Une autre organisation, l'Association des pilotes commerciaux indiens (ICPA), s'est pour sa part déclarée "très perturbée par ces spéculations (...) notamment celles qui insinuent de façon infondée l'idée du suicide d'un pilote".

"Une telle hypothèse n'a aucune base en l'état actuel de l'enquête", a poursuivi l'ICPA en réaction aux propos d'experts suggérant que la catastrophe pourrait être le fruit du suicide d'un pilote. Les pilotes avaient réussi leur éthylotest pré-vol obligatoire et aucune observation n'a été formulée concernant leur état de santé.

Un rapport complet ne sera pas attendu avant plusieurs mois et le ministre indien de l'Aviation civile, Ram Mohan Naidu, a déclaré: "Ne tirons pas de conclusions hâtives à ce stade".

Le 4 juillet, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a annoncé qu'elle enquêterait sur l'unité budgétaire Air India Express, après qu'un rapport de Reuters a révélé que la compagnie aérienne n'avait pas remplacé rapidement les pièces du moteur d'un Airbus A320 comme prévu et avait falsifié des dossiers pour indiquer sa conformité.

Le directeur général de la compagnie a déclaré qu'il n'y avait aucun problème de maintenance. Le rapport préliminaire indique que, pour l'instant, aucune action n'est requise de la part de Boeing, de General Electric ou de toute autre société exploitant le Boeing 787-8 et/ou le moteur GEnx-1B. Cela a conduit certains à exclure l'hypothèse d'une panne mécanique. Là encore, il est bien trop tôt pour tirer une telle conclusion.