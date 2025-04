Cyclone Chido: les moyens de surveillance maritime en voie de rétablissement à Mayotte

Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls et le maire de Mamoudzou Ambdilwahedou Soumaila visitent un bâtiment de la Société immobilière de Mayotte en cours de reconstruction à Passamainty dans la commune de Mamoudzou à Mayotte, le 8 avril 2025

Les moyens de surveillance maritime contre l'immigration irrégulière détruits à Mayotte par le cyclone Chido commencent à être remplacés et vont "monter en gamme", a déclaré mardi le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, lors d'une visite dans le territoire français de l'océan Indien.

"Voilà, on va continuer à monter en gamme, le ministre de l'Intérieur s'y est engagé avec ces moyens supplémentaires", a déclaré M. Valls au port de Longoni, sur la côte nord de Grande-Terre, aux côtés du préfet François-Xavier Bieuville et du général Lucien Barth, commandant la gendarmerie de Mayotte.

"C'est forcément plus long que ce que les gens peuvent attendre, mais (...) ça reste un rythme soutenu", a-t-il ajouté.

La reconstruction se heurte selon lui aux délais d'acheminement des équipements. "C'est par bateau, donc il faut un temps de navigation avant qu'ils arrivent à Mayotte", a rappelé le ministre.

Un porte-conteneurs transportant une nouvelle embarcation de surveillance était à l'amarrage. Les deux vedettes côtières de surveillance maritime (VCSM) de la gendarmerie habituellement chargées de patrouiller dans les eaux de Mayotte, notamment pour lutter contre l'arrivée de migrants depuis l'île comorienne d'Anjouan, à 70 km, ont été détruites par Chido.

Selon Lucien Barth, la vedette "sera débarquée pour être mise à l'eau dès cette semaine". Une seconde embarcation est attendue d'ici l'été. "On aura retrouvé le potentiel d'avant Chido", a-t-il précisé.

Les moyens de détection seront eux aussi renforcés. "Ils sont en train d'être reconstruits et seront plus puissants qu'avant Chido", a indiqué M. Valls.

Selon François-Xavier Bieuville, "on aura trois nouveaux radars et un quatrième dont la profondeur de détection ira au-delà de ce que nous avons aujourd'hui". Ces équipements permettront "une meilleure anticipation sur ce qui arrive et donc (...) de meilleures interpellations".

Située à 8.000 kilomètres de Paris, Mayotte est la seule île de l'archipel des Comores qui, lors du référendum d'indépendance de 1975, a choisi de rester française.

Elle connaît depuis une forte pression migratoire, principalement en provenance des Comores. Depuis le début des années 2020, l'arrivée croissante de migrants venus d'Afrique des Grands Lacs a accentué les tensions, provoquant des mouvements de colère réguliers parmi la population.

Le cyclone Chido, qui a frappé l'île début mars et fait au moins 40 morts, a endommagé de nombreuses infrastructures, compliquant encore les opérations de surveillance.