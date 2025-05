Dans la bande de Gaza affamée, la foule se rue sur un centre de distribution d'aide

Des milliers de personnes se sont ruées mardi sur un nouveau centre de distribution d'aide d'une fondation soutenue par Israël et les Etats-Unis dans le sud de la bande de Gaza, provoquant des scènes de chaos, ont rapporté des journalistes de l'AFP.

L'épisode est intervenu alors qu'Israël, qui a intensifié à la mi-mai son offensive dans le territoire palestinien, affamé et dévasté par 19 mois de guerre, y met en place un nouveau système de distribution d'aide, contesté par la communauté humanitaire.

Selon la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), récemment créée de toutes pièces et organisatrice de la distribution à Rafah, dans l'extrême-sud de la bande de Gaza, "les opérations normales ont repris" après l'incident.

Fichier vidéo Sous fortes pressions internationales, Israël a partiellement levé la semaine dernière le blocus total des livraisons humanitaires qu'il avait imposé le 2 mars au territoire palestinien, y aggravant les pénuries de nourriture et médicaments.

"Je me tenais dans la file à un point de distribution d'aide à Rafah avec des centaines de citoyens, et soudain un grand nombre de personnes ont commencé à pousser et entrer de façon totalement aléatoire", a déclaré à l'AFP Ayman Abou Zaïd, un déplacé.

"C'était dû au manque d'aide et au retard dans la distribution, alors ils ont essayé de rentrer pour prendre tout ce qu'ils pouvaient", a-t-il ajouté.

À un moment donné, a-t-il poursuivi, "les forces israéliennes ont commencé à tirer, le son était très effrayant, et les gens ont commencé à se disperser, mais certains ont continué à essayer de prendre l'aide malgré le danger".

"Scènes déchirantes"

Un Palestinien transporte de l'aide après une distribution par le groupe GHF à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 27 mai 2025 AFP

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a reconnu "une perte de contrôle momentanée" sur le site, après que l'armée israélienne a déclaré que ses troupes avaient "effectué des tirs d'avertissement dans la zone située à l'extérieur de l'enceinte".

"Le contrôle de la situation a été rétabli, les opérations de distribution de nourriture devraient se poursuivre comme prévu et la sécurité des troupes de l'armée israélienne n'a pas été compromise", a ajouté l'armée.

Les images de la scène qui ont circulé sont "déchirantes", a réagi le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, alors que les Nations unies ont exclu de collaborer avec la GHF.

Selon cette organisation, l'affluence a été telle que son équipe "s'est repliée pour permettre à un petit nombre de Gazaouis de recevoir de l'aide en toute sécurité [avant de] de se disperser."

Des images de l'AFP ont montré des foules sortant de la zone mardi chargées de fournitures, y compris dans des boîtes marquées du sigle GHF.

La Fondation a également accusé des "barrages imposés par le Hamas" d'avoir entraîné des retards dans la distribution de l'aide à Rafah, l'un des deux centres qu'elle a ouvert mardi, sur un total de quatre annoncés à court terme dans le centre et le sud de la bande de Gaza.

L'"invasion" du centre "par des milliers d'affamés" prouve que les efforts d'Israël pour distribuer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza en contournant les Nations unies ont "lamentablement échoué", a estimé de son côté le bureau de presse du gouvernement du Hamas à Gaza.

"462.000 repas"

La GHF a aussi indiqué avoir distribué jusqu'à présent environ "8.000 colis de nourriture" représentant "un total de 462.000 repas", pour une population de 2,4 millions de personnes.

Israël, qui accuse le Hamas de détourner les livraisons humanitaires, ce que le mouvement islamiste palestinien nie, a apporté son soutien aux activités de cette organisation.

Des Palestiniens transportent la dépouille d'un homme tué dans une frappe israélienne à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 27 2025 AFP

Mais la GHF est accusée au sein de la communauté humanitaire internationale d'aider Israël à atteindre ses objectifs militaires à Gaza, en violation des principes humanitaires, de contourner l'ONU et d'exclure les Palestiniens.

"Nous et nos partenaires disposons d'un plan détaillé, fondé sur des principes et solide sur le plan opérationnel, soutenu par les Etats membres, pour acheminer l'aide aux populations désespérées", a rappelé M. Dujarric.

Washington a de son côté qualifié de "comble de l'hypocrisie" les critiques de l'ONU sur les activités de la GHF.

Enregistrée à Genève en février, la GHF n'a ni bureaux ni représentants connus dans cette ville, siège des organisations humanitaires internationales.

Et son ancien directeur exécutif, Jake Wood, a annoncé sa démission dimanche, estimant impossible de faire son travail en suivant les principes humanitaires de neutralité et d'indépendance.

Le COGAT, l'organe du ministère israélien de la Défense chargé des affaires civiles dans les territoires palestiniens, a lui affirmé que "95 camions de l'ONU et la communauté internationale" étaient entrés mardi à Gaza, où des centaines d'autres attendent d'être pris en charge par l'ONU.

"Ne vous laissez pas abuser par la désinformation", a-t-il écrit sur X, "l'ONU refuse toujours de faire son travail".