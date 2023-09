Dans les "caves de la mort", Blinken loue la résilience des Ukrainiens

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a salué jeudi la "résilience extraordinaire" des Ukrainiens face à l'invasion russe après avoir visité les sous-sols d'une école dans le nord de l'Ukraine où des villageois avaient été entassés dans des conditions inhumaines.

"Des histoires comme celle qui a eu lieu dans ce bâtiment, on en a entendu maintes et maintes fois", a-t-il affirmé après avoir déambulé dans le dédale de caves sordides où les soldats russes avaient détenu la quasi-totalité des habitants du village de Iaguidné.

"Mais à travers cela, on voit aussi quelque chose d'incroyablement puissant, à savoir l'extraordinaire résilience du peuple ukrainien", a-t-il dit en déplacement dans la région de Tcherniguiv.

367 des quelque 400 habitants de Iaguidné, dont une cinquantaine d'enfants, avaient été regroupés de force par les Russes dans ces sous-sols où ils sont restés pendant 27 jours entre le 3 et le 30 mars 2022, le jour où les forces ukrainiennes ont libéré cette localité.

Les conditions de leur détention ont été très éprouvantes : l'atmosphère dans les locaux sans fenêtres était étouffante et ils dormaient à même le sol, sans toilettes.

Fichier vidéo Onze personnes sont mortes et ces caves, surnommées les "caves de la mort", sont devenues un symbole des crimes de guerre commis sur les civils.

Depuis que l'Ukraine a récupéré ces territoires, plusieurs dirigeants de pays occidentaux alliés de l'Ukraine se sont rendus dans ces locaux.

L'armée russe a aussi laissé des villes détruites et des terres fortement minées et, selon M. Blinken, près d'un tiers du territoire ukrainien est aujourd'hui miné ou truffé de munitions n'ayant pas explosé.

"Les Ukrainiens s'unissent pour se débarrasser des munitions et des mines et pour récupérer littéralement la terre", a déclaré M. Blinken, assurant que les Etats-Unis étaient "fiers" de soutenir un pays qui "fait face à l'agression tout en récupérant et en reconstruisant".

"Elections bidon"

En visite depuis mercredi en Ukraine pour la quatrième fois depuis le début de l'invasion russe en février 2022, le secrétaire d'Etat américain a annoncé une nouvelle aide d'un milliard de dollars, en particulier pour soutenir la difficile contre-offensive ukrainienne.

Antony Blinken s'est ensuite rendu sur le site d'un barrage hydroélectrique, au côté du Premier ministre Denys Chmygal, avant de quitter Kiev en début de soirée.

Dans le sous-sol d'une école de Iaguidné, dans le nord de l'Ukraine, surnommé les "caves de la mort" après l'occupation russe POOL/AFP

Dans un communiqué diffusé par le département d'Etat à Washington, il a par ailleurs dénoncé la prochaine tenue, le 10 septembre, d'"élections bidon" dans les zones occupées par la Russie en Ukraine, parlant d'un "exercice de propagande" à l'instar des référendums d'annexion organisés il y a un an et dénoncés par Kiev et les Occidentaux.

"Les Etats-Unis ne reconnaîtront jamais les revendications de la Russie sur quelque partie que ce soit du territoire souverain de l'Ukraine", a-t-il affirmé.

Moscou occupe un peu moins de 20% du territoire ukrainien: la Crimée, annexée en 2014, ainsi que l'essentiel de la région de Lougansk, et une partie de celles de Donetsk, Zaporijjia et Kherson.

La Russie y organise le 10 septembre des élections locales visant à désigner des députés régionaux et des élus municipaux.