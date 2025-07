Dans les marais de Loire-Atlantique, des milliers d'oiseaux victimes du botulisme

Repêchés dans un marais verdoyant devenu mortel, des centaines de cadavres d'oiseaux sont entassés dans des poubelles. Ils ont été fauchés par l'épizootie de botulisme aviaire qui touche plusieurs zones humides de Loire-Atlantique, après un début d'été combinant fortes chaleurs et vagues de sécheresse.

"Au mois de juillet, on devrait avoir des oiseaux qui volent, qui chantent. Là, c'est le silence, c'est mortifère", décrit Frédéric Richeux, président de l'Union des chasseurs de gibier d'eau de Grande Brière.

Un chasseur montre le cadavre d'un oiseau fauché par l'épizootie de botulisme aviaire qui touche plusieurs zones humides de Loire-Atlantique, le 26 juillet 2025 dans le marais de Brière près de Trignac AFP

En bottes ou cuissardes, les mains soigneusement gantées bien que la souche aviaire du botulisme ne soit pas transmissible à l'homme, quelque 150 chasseurs et pêcheurs bénévoles ont sillonné samedi le marais de Brière. Par petits groupes, ils débarquent des chalands, comptabilisant les oiseaux collectés avant de verser les cadavres dans des bacs.

"Quelles que soient les espèces qu'on retrouve, c'est un crève-cœur. Ce marais qui est notre coin de paradis, on l'aura transformé en véritable enfer", lâche Frédéric Richeux.

Un chasseur repêche la carcasse d'un oiseau fauché par l'épizootie de botulisme aviaire qui touche plusieurs zones humides de Loire-Atlantique, le 26 juillet 2025 dans le marais de Brière près de Trignac AFP

Au total, quelque 600 cadavres, dont beaucoup de canards colverts, ont été ramassés samedi dans ce marais.

Jeudi, plus de 3.000 cadavres d'oiseaux victimes du botulisme aviaire avaient déjà été rassemblés en Loire-Atlantique, notamment dans le marais de Brière et sur le lac de Grand-Lieu, au sud-ouest de Nantes, selon la préfecture du département.

Oiseaux migrateurs menacés

Si quelques cas de botulisme aviaire ne sont pas "inhabituels" en été en Loire-Atlantique, une telle mortalité n'avait pas été observée depuis 1995, précise Eric Provost, président du parc régional de Brière, qui compte quelque 25.000 hectares de zones humides.

Des canards fauchés par l'épizootie de botulisme aviaire qui touche plusieurs zones humides de Loire-Atlantique, le 26 juillet 2025 dans le marais de Brière près de Trignac AFP

En cause notamment une vague de chaleur et de sécheresse "durable" au début de l'été, explique-t-il.

Considéré comme "la maladie la plus importante en termes de mortalité pour les oiseaux d’eau à l’échelle mondiale", le botulisme aviaire peut engendrer la perte de dizaines de milliers d'individus au cours d'un épisode, selon l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail).

Cette maladie est provoquée par une bactérie présente naturellement dans ces zones humides et qui se développe par fortes chaleurs dans des eaux stagnantes. Elle se traduit chez les volatiles par une atteinte nerveuse menant à une paralysie progressive.

"Une agonie", se désole Frédéric Richeux, qui s'inquiète de voir la maladie toucher les oiseaux migrateurs "qui arriveront dans les prochaines semaines".

Des chasseurs s'organisent avant de ramasser des cadavres d'oiseaux fauchés par l'épizootie de botulisme aviaire qui touche plusieurs zones humides de Loire-Atlantique, le 26 juillet 2025 dans le marais de Brière près de Trignac AFP

Pour tenter de freiner la propagation, les collectes des volatiles atteints se multiplient depuis la mi-juillet. Elles sont même "quasi quotidiennes" autour du lac de Grand-Lieu.

Car les asticots qui se développent sur les carcasses d'oiseaux tués par le botulisme sont porteurs de la bactérie et ont de fortes chances de contaminer à leur tour les oiseaux qui les mangeront.

Conflit d'usages ?

"On fait un gros effort de ramassage depuis trois semaines, mais avec un succès assez mitigé: on en ramasse toujours autant. Les épisodes habituels sont circonscrits à une zone ou deux autour du lac, mais cette année le périmètre est très large", déplore Jean-Marc Gillier, directeur de la réserve nationale du lac de Grand-Lieu.

Des chasseurs déversent dans un bac des cadavres d'oiseaux fauchés par l'épizootie de botulisme aviaire qui touche plusieurs zones humides de Loire-Atlantique, le 26 juillet 2025 dans le marais de Brière près de Trignac AFP

Frédéric Richeux appelle à "un électrochoc pour ce territoire" avec "une vraie gestion hydraulique" dès l'année prochaine. "L'eau du printemps ne doit pas partir par millions de mètres cubes en mer comme c'est fait actuellement", insiste-t-il.

Le responsable des chasseurs pointe notamment du doigt des usages agricoles qui maintiennent selon lui un niveau d'eau trop bas dans le marais, pour l'élevage et le fourrage.

Eric Provost ne nie pas ces "conflits d'usages", mais estime surtout que c'est un "règlement d'eau" inadapté à une année exceptionnelle qui est en cause.

Des chasseurs patrouillent dans le marais de Brière à la recherche d'oiseaux victimes de l'épizootie de botulisme aviaire qui touche plusieurs zones humides de Loire-Atlantique, le 26 juillet 2025 près de Trignac AFP

"En janvier, on a atteint pratiquement les plus hauts niveaux d'eau connus sur le marais depuis qu'on fait des relevés. Et là, fin juin, on s'est rapproché des niveaux d'eau les plus bas", note le président du parc régional de Brière.

Pour lui, "le règlement d'eau, très clairement, n'est pas conçu pour ce type d'année", qui risque de devenir de plus en plus fréquente avec le dérèglement climatique.