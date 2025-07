Dans les Yvelines, 17.000 scouts réunis autour de l'écologie

"On a fait presque 400 kilomètres à vélo pour venir, ça faisait mal aux jambes, mais ça vaut le coup": comme Gaspard, 16 ans, quelque 17.000 scouts de 14 à 21 ans sont réunis jusqu'à lundi à Jambville (Yvelines) autour de l'écologie.

Au programme de ce grand "jamboree" des Scouts et Guides de France (SGDF) intitulé Clameurs! et organisé dix ans après le texte "Laudato Si" sur l'environnement du pape François: forums de discussions sur l'écologie, expéditions dans la nature, maîtrise de l'empreinte carbone, célébration samedi et rencontres avec de "grands témoins"... ainsi que, chaque soir, la traditionnelle veillée.

En ce jeudi après-midi, une trentaine de jeunes répètent leur chorégraphie en musique, sur l'immense scène dressée au centre du domaine boisé de 50 hectares, propriété des SGDF.

Des groupes arrivent sans discontinuer depuis plusieurs heures, sous les applaudissements du comité d'accueil. Énorme sac sur le dos et foulard au cou, ils portent pour certaines des bidons d'eau, d'autres des malles en fer, d'autres encore des enceintes crachant une musique pop.

"Le scoutisme est un bon moyen pour apprendre la vie en collectivité", explique Isidore Roux, 23 ans, qui encadre un groupe dans l'un des 22 "villages" de tentes disséminés dans le parc.

Derrière lui, des jeunes venus du Longeron (Maine-et-Loire) assemblent des troncs avec des ficelles, pour construire des tables à feu et des bancs. D'autres finissent de dresser les canadiennes sous les chênes. Un peu plus loin, un bloc de douches basiques a été installé.

"Certaines valeurs sont anciennes mais on essaie vraiment d'être plus modernes. On est mixtes, on essaie de se répartir également les tâches", explique Rose, 16 ans, dont l'équipée en vélo depuis les Côtes d'Armor a été perturbée par une entorse à la cheville. Pas de quoi gâcher son enthousiasme: "avec le scoutisme, j'ai appris à me débrouiller".

"Valeurs"

"Le scoutisme se porte bien, avec une croissance de 30% en dix ans. On vient de dépasser les 100.000 adhérents", confirme Anne-Claire Bellay-Huet, déléguée générale des SGDF.

Des scouts prennent part au rassemblement "Clameurs" à Jambville, le 24 juillet 2025 AFP

Cela en fait la première association de scoutisme du pays, loin devant les plus conservateurs Scouts unitaires de France et Scouts d'Europe.

"Les parents inscrivent leurs enfants pour les activités dehors, entre jeunes mais avec des personnes de confiance, qui les font grandir... Les Scouts et Guides de France sont reconnus aussi pour leurs valeurs de solidarité, de partage, d'autonomie", ajoute-t-elle.

Chemise rouge bardée d'écussons, Ninon, 16 ans, en témoigne: "Sans le scoutisme, je serais beaucoup plus introvertie".

Issus du catholicisme, les SGDF présentent un paysage varié, puisqu'on estime qu'ils comptent un tiers de pratiquants, un tiers de catholiques "sociologiques" et un tiers de jeunes sans lien avec l’Église, explique l'historien Charles-Edouard Harang.

Piel Gallay, 19 ans, lui-même athée, explique: "on a des temps de réflexion grâce à la Bible, pas pour prouver que Dieu existe, on se sert juste des textes pour nous améliorer tous".

En dépit de leur succès, les Scouts et Guides de France ont fait l'objet d'une controverse après l'élection de leur nouvelle présidente, Marine Rosset, le 14 juin.

Son profil -- élue socialiste dans le cinquième arrondissement de Paris, mère homosexuelle d'un enfant et ayant pris des positions pro-IVG -- lui a attiré les foudres de plusieurs sites d'extrême droite, et quelques réactions dubitatives au sein de l’Église.

Pour M. Harang, cette affaire "révèle beaucoup de ce qui est en train de se passer au sein de l'église de France" avec "des responsables toujours attachés à certains dogmes et une partie du peuple qui accepte tout à fait certaines évolutions comme le mariage pour tous".

Les Scouts et Guides de France présentent une "grande pluralité" sociologique, allant de la bourgeoisie aux quartiers populaires, rappelle-t-il.

Piel Gallay, le scout de 19 ans déjà cité, estime, lui, que le profil de la nouvelle présidente "n'a pas à entrer en ligne de compte. Elle a le droit d'avoir une vie en dehors du scoutisme".

"C'est un non-sujet", tranche pour sa part Anne-Claire Bellay-Huet.