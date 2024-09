Dans Rafah dévastée, l'armée israélienne veut employer "tous les moyens" pour ramener les otages

Photo prise lors d'une visite contrôlée et éditée sous la supervision de l'armée israélienne montrant des soldats israéliens à l'entrée d'un tunnel à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 13 septembre 2024

L'armée israélienne veut employer "tous les moyens" pour ramener en Israël la centaines d'otages, vivants ou morts, encore captifs dans la bande de Gaza, a déclaré vendredi son porte-parole à un groupe de journalistes étrangers dans la ville de Rafah, dévastée par les combats.

Les otages "sont tous dans [la bande de] Gaza, détenus par le [mouvement islamiste palestinien] Hamas dans des conditions cruelles, comme dans ce tunnel", a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari à l'entrée d'un conduit menant au souterrain où l'armée dit avoir retrouvé il y a une quinzaine de jours six des captifs exécutés sommairement par leurs geôliers.

"Nous devons tout faire, tout ce qui est possible, et [utiliser] tous les moyens pour les ramener à la maison", a-t-il ajouté au cours d'une brève visite organisée pour un groupe e journalistes étrangers - dont une vidéaste de l'AFP - embarqués avec l'armée israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza.

Fichier vidéo Du fait des restrictions imposées par Israël depuis le déclenchement de la guerre il y a plus de onze mois, les journalistes internationaux ne peuvent se rendre de façon indépendante dans ce territoire palestinien dévasté par les bombardements et les combats.

L'annonce, début septembre, de la découverte des six otages tués, a provoqué une vague de chagrin et de colère en Israël, où les critiques se multiplient pour accuser le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu de ne pas en faire assez pour parvenir à un accord de cessez-le-feu avec le Hamas qui permettrait la libération des otages.

Photo prise lors d'une visite contrôlée et éditée sous la supervision de l'armée israélienne montrant l'entrée d'un tunnel, où l'armée israélienne a déclaré que des militants palestiniens ont tué six otages, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 13 septembre 2024 AFP

La guerre a été déclenchée par une attaque du Hamas ayant entraîné la mort, côté israélien, de 1.205 personnes, majoritairement des civils, y compris des otages morts ou tués en captivité, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles israéliennes.

La campagne militaire de représailles israéliennes sur la bande de Gaza a fait au moins 41.118 morts, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza, qui ne précise pas la part de combattants et de civils tués.

"Labyrinthe"

A l'extrême sud de la bande de Gaza, jouxtant la frontière avec l'Egypte, la ville de Rafah, où les troupes de l'armée israélienne sont engagées au sol depuis le début du mois de mai, apparaît dévastée, selon les images de la journaliste de l'AFPTV, soumises à la censure militaire israélienne avant leur diffusion.

Photo prise lors d'une visite contrôlée et éditée sous la supervision de l'armée israélienne montrant des soldats israéliens en patrouille à côté de bâtiments détruits à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 13 septembre 2024 AFP

Hormis les soldats, les rues sont désertes, et n'offrent comme paysage qu'une succession de façades d'immeubles ou de maisons éventrées ou totalement détruits.

Le bourdonnement sourd des drones israéliens est incessant. Au loin, on entend par moments quelques rafales d'armes automatiques.

"Il y a un labyrinthe de tunnels ici [...] sous les maisons. D'où les destructions", a déclaré l'amiral Hagari.

"Pour détruire [le Hamas et retrouver les otages] nous devons prendre le contrôle de ce système souterrain", ajoute-t-il, pour justifier de la durée des combats.

Photo prise lors d'une visite contrôlée et éditée sous la supervision de l'armée israélienne montrant des soldats israéliens en patrouille le long du "couloir de Philadelphie" à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 13 septembre 2024 AFP

L'armée a également montré aux journalistes embarqués vendredi le "couloir de Philadelphie", zone tampon courant à l'intérieur de la bande de Gaza le long de la frontière avec l'Egypte.

La question de son contrôle ou non par l'armée israélienne est un des points d'achoppements dans les négociations indirectes entre Israël et le Hamas par le biais de la médiation menée par les Egypte, les Etats-Unis et la Qatar.

Le Hamas exige que les forces israéliennes évacuent à terme l'intégralité du territoire de la bande de Gaza. M. Netanyahu, lui, répète à l'envi qu'Israël doit garder le contrôle de ce corridor, récemment goudronné par l'armée israélienne, comme l'AFP a pu le constater vendredi.