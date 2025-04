Dans un lycée de la Marne, deux députés dénoncent "l'omerta" autour des agissements d'un professeur

La députée d'Ensemble pour la République et rapporteure de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire, Violette Spillebout (à gauche), et le député LFI, rapporteur de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire, Paul Vannier, à Châlons-en-Champagne, le 22 avril 2025

En visite mardi au lycée Pierre Bayen de Châlons-en-Champagne, les co-rapporteurs de la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire ont dénoncé "l'omerta" et la lenteur de la réaction de l'Éducation nationale face aux alertes visant un enseignant accusé de violences sexuelles.

Ce lycée est le premier établissement public visité par les députés Violette Spillebout (Renaissance) et Paul Vannier (LFI) dans le cadre de leur mission. Plusieurs élèves ont mis en cause un professeur de français et des arts du cirque, décédé en décembre 2023.

Une ancienne enseignante du lycée, Marie-Pierre Jacquard, indique avoir alerté la direction dès 2021, mais le professeur n'a été suspendu que le 29 septembre 2023, selon le rectorat, après une plainte pour viol, précise Mme Jacquard.

Le parquet de Châlons-en-Champagne a indiqué mardi à l'AFP qu'une enquête avait été ouverte le 12 avril 2023, à la suite d'un signalement de l'association Colosse aux pieds d'argile, mentionnant des faits de harcèlement, des comportements inadaptés et des propos à connotation sexuelle de la part de cet enseignant.

Au total, neuf plaintes ont été déposées pour des faits s'étalant de 1998 à 2023 selon le parquet: une pour viol, trois pour atteintes sexuelles et cinq pour harcèlement moral.

Le suicide de l'enseignant en décembre 2023 a mis fin à l'action publique.

La semaine dernière, le parquet a reçu un signalement au titre de "l'article 40" du code pénal, qui prévoit que toute autorité ayant connaissance d'un crime ou un délit doit en informer la justice. Selon ce signalement, "certaines personnes" auraient été au courant des agissements de ce professeur "mais n'auraient rien fait", a-t-il précisé.

"On peut s'interroger sur la lenteur de la réponse de l'administration de l'Éducation nationale, alors que du côté de syndicats, d'associations, d'une autre structure publique, le Centre national des Arts du Cirque, des décisions ont été prises beaucoup plus tôt, permettant de mettre à l'écart l'enseignant à l'origine d'agressions sexuelles et d'accusations de viol", a assuré lors d'un point presse M. Vannier.

Il a insisté sur la nécessité de développer "une culture du signalement" à "tous les étages de l'Éducation nationale".

Sa collègue Violette Spillebout a, de son côté, appelé à casser "l'omerta" autour des violences dans l'Éducation nationale.

Contacté par l'AFP, le rectorat de l'académie de Reims affirme avoir reçu les premiers signalements relatifs aux agissements de cet enseignant début avril 2023.

Plainte contre l'Etat

Deux anciens élèves du lycée, une association de parents d'élèves, des parents d'élèves et Mme Jacquard entendent attaquer dans les prochains jours l'État devant le tribunal administratif, l'accusant d'inaction dans ce dossier, a indiqué leur avocat.

A l'issue de la visite à Châlons-en-Champagne mardi, la députée Violette Spillebout a souligné lors d'une conférence de presse les efforts engagés depuis par l'établissement, avec "une direction volontariste et très soucieuse du bien-être" des élèves.

M. Vannier a salué la mise en place de "mesures concrètes" comme un espace "safe place" (lieu sûr NDLR) permettant "d'entendre la parole des élèves" pour faciliter "la remontée d'informations préoccupantes" et le traitement des signalements.

Cette commission d'enquête parlementaire avait été lancée dans la foulée du scandale déclenché par une série de plaintes concernant des violences commises au sein de l'établissement catholique Notre-Dame de Bétharram dans les années 1970 à 1990.

Les co-rapporteurs, qui doivent rendre leurs recommandations fin juin, indiquent avoir déjà effectué une vingtaine de signalements au procureur au titre de l'article 40.

Outre l'ex-Notre-Dame-de-Bétharram, ils ont également déjà visité la communauté catholique traditionaliste de Riaumont (Pas-de-Calais), qui a longtemps tenu un village d'enfants visé par plusieurs enquêtes pour violences, agressions sexuelles et viol sur mineur.

A ce stade de leurs travaux, le député LFI pointe "un cloisonnement très fort des administrations" et "donc des signalements qui ne sont pas transmis de l'une à l'autre".

Ce cloisonnement créé "une dilution des responsabilités avec des acteurs qui s'interrogent sur le périmètre de leurs actions". Il faudra "cartographier, diagnostiquer et clarifier pour que les traitements soient plus rapides, plus efficaces et qu'à la fin les enfants soient protégés", a-t-il ajouté.