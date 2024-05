"De l'eau, de l'eau...": l'agonie de "Donbass", soldat ukrainien mort au front

Des dessins du pilote de drone ukrainien Andriï, "Roy" de son nom de guerre, sur une position près de Chasiv Yar, dans la région de Donetsk, le 1er mai 2024 Donetsk region, on May 1, 2024, amid the Russian invasion of Ukraine. When Russia invaded Ukraine, Andriy volunteered to fight, becoming a machine-gunner and then a drone pilot. And "to keep from going mad", this architect began to draw the horrors of war.