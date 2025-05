De nouveaux échanges de tirs dans la nuit entre soldats indiens et pakistanais

L’Inde et le Pakistan ont à nouveau échangé des tirs d'artillerie et d'armes légères le long de la frontière qui sépare la région contestée du Cachemire, dans la nuit de mercredi 7 à jeudi 8 mai. Les deux pays connaissent leur confrontation militaire la plus violente des deux dernières décennies.