De Thiaroye à Casablanca : cinq massacres coloniaux commis par la France

Durant la Seconde Guerre mondiale, la France libre a puisé des forces vives dans son empire colonial pour combattre le gouvernement de Vichy et les forces de l'Axe sur tous les champs de bataille. Au sortir du conflit mondial, l'effort de guerre des colonies est effacé, la France commet des massacres dans différentes parties de son empire face à des revendications de soldats et de populations civiles pour leurs droits et leurs aspirations à la liberté. Voici cinq cas emblématiques.

Sénégal : massacre de Thiaroye de 1944

Après le débarquement des Alliés, la libération de la France contre les Nazis et le gouvernement de Vichy est en bonne voie. Pour masquer l'effort de guerre des troupes issues des colonies, la France procède au "blanchiment" de son armée : il s'agit de renvoyer les soldats coloniaux et les remplacer par des Français. Ce mouvement de rapatriement des troupes coloniales passe par Thiaroye, près de Dakar, au Sénégal. Dans ce camp sont rassemblés ce que l'on appelle les tirailleurs sénégalais, en fait originaires de plusieurs pays d'Afrique de l'ouest colonisés par la France.

Des tirailleurs sénégalais sur les plages du sud de la France en 1944. AP Photo

Ces tirailleurs sénégalais rapatriés, qui avaient été fait prisonniers, réclament le règlement de leurs arriérés de soldes, leur prime de démobilisation et un traitement égal aux soldats français. La France n'accède pas à leurs revendications.

Le 1er décembre 1944, des gendarmes et des troupes coloniales pénètrent dans le camp de Thiaroye : au moins 70 tirailleurs sénégalais sont tués par l'armée française, selon le bilan donné par le président français François Hollande lors des commémorations de 2014. Le bilan donné par les historiens varie, lui, de plusieurs dizaines à plusieurs centaines. Une commission d'historiens franco-sénégalais est chargé de faire toute la lumière sur le massacre de Thiaroye.

Algérie : massacre de Sétif, 8 mai 1945

Le 8 mai 1945, la célébration de la victoire contre l'Allemagne nazie après l'armistice tourne au bain de sang à Sétif en Algérie. Des manifestants algériens musulmans espèrent que le joug colonial se desserre pour se diriger vers une indépendance. Ils demandent la libération de Messali Hadj, le dirigeant indépendantiste du Parti populaire algérien (PPA), formation interdite depuis 1939.

(Re)lire Mémoires d'Algérie 1962-2022: " Mon père, Messali Hadj, était aussi celui du nationalisme algérien"

A Sétif, si certains affichent des slogans indépendantistes, consigne est donnée de ne pas arborer de drapeau indépendantiste algérien. Or, un manifestant ne respecte pas cette consigne, il est le premier abattu par les forces de l'ordre. La situation dégénère en émeutes faisant de nombreux morts. Une centaine d'Européens sont tués. L'insurrection s'étend dans les campagnes et d'autres localités comme Guelma.

En réponse, une répression impitoyable est menée par le général Duval. Interviennent l'aviation, la marine, l'armée de terre et des milices. Des localités entières sont rasées lors d'opérations aériennes. Le bilan des tués algériens reste sujet à caution et s'élève de 8 000 à 45 000 selon les sources. Les historiens avancent les chiffres de 15 à 20 000 victimes.

Madagascar : la répression de l'insurrection du 29 mars 1947

Dans l'est de la Grande Île, une insurrection populaire éclate contre l'ordre colonial. La côte est de l'île a souffert particulièrement du joug de la colonisation, à travers le travail forcé dont la construction des chemins de fer est un symbole à l'instar des plantations tropicales. L'initiative de la rébellion vient de sociétés secrètes nationalistes, dont la Jina. Le Mouvement légaliste malgache pro-indépendance MDRM (Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache) qui dispose de plusieurs députés à l'Assemblée nationale compte lui-même des tenants d'une lutte violente contre la colonisation. Le 29 mars, des centaines de rebelles armés de sagaies passent à l'acte. Les cibles sont un camp militaire à Moramanga, des villes côtières et des concessions coloniales, des Européens en général ainsi que les partisans de la colonisation française.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

(Re)voir Madagascar : la difficile réconciliation entre Malgaches et Sénégalais

La répression qui va suivre durant des mois est impitoyable et donne lieux à des exécutions sommaires, massacres et atrocités. Elle s'abat notamment sur les cadres du MDRM, mouvement tenu pour responsable et décapité. Le 6 mai, 166 prisonniers MDRM seront mitraillés dans des wagons en gare de Moramanga par les forces coloniales notamment des tirailleurs sénégalais. Alors que la révolte s'étend dans la paysannerie sur la côte orientale, des villages sont incendiés, des viols, des tortures ont lieu, des prisonniers sont même jetés d'avions. Ces crimes de guerre coloniaux frappent aussi les populations, insurgées ou non qui, terrorisées, fuient dans la forêt. Des renforts composés de troupes coloniales arrivent finalement à Madagascar. Au total, le bilan des victimes de la répression varient selon les sources de 10 à 100 000 tués. Les historiens parlent de plusieurs dizaines de milliers de morts, entre 30 et 40 000.

Indochine : massacre de My Trach, 29 novembre 1947

Après la Seconde Guerre Mondiale en Indochine, où les nationalistes Viet Minh luttent pour l'indépendance du Vietnam, les massacres commis par l'armée de l'Union française, qui associe les troupes françaises à celles issues des colonies, sont souvent méconnus de l'opinion publique en France. La violence et la cruauté contre des populations civiles non combattantes sont inouïes. Les témoignages de victimes vietnamiennes et les fonds d'archives attestent de la brutalité coloniale française durant la guerre d'Indochine (1946-1954), bien avant le déclenchement de la guerre d'Algérie (1954-1962). A la lumière de ces faits, l'historien Christopher Goscha se demande dans un article de la revue L'Histoire, si l'Indochine est "la guerre de décolonisation la plus violente du XXe siècle".

Le massacre de My Trach en est un triste exemple. Ce village est situé dans une zone disputée entre troupes françaises et la guérilla Viet Minh. Dans un climat de violences, des villages font l'objet de campagne de "pacification" de l'armée française, une opération de maintien de l'ordre.

Le mémorial du massacre de My trach à Quang Binh, Vietnam. Genghiskhanviet

Le 29 novembre 1947, au milieu de la nuit, des troupes françaises lancent un raid contre la localité de My Trach. Plus de 300 personnes sont tuées, dont des femmes et enfants sans armes. Des maisons sont incendiés et des gens sont exécutés en masse au pied du pont de My Trach, selon les témoignages locaux.

D'autres massacres semblables sont perpétrés dans la même zone, dans le village de My Thuy (au printemps 1948, 526 morts) et le village de Cat bay (20 février 1951, au moins 178 villageois tués).

Maroc : les émeutes de Casablanca des 7 et 8 décembre 1952

Dans le protectorat du Maroc, Casablanca est une ville marquée par des violences meurtrières de l'ordre colonial, notamment en 1947 quand le 7 avril des tirailleurs sénégalais ont reçu l'ordre de tirer sur la foule à la suite d'un incident, faisant plusieurs centaines de morts civils marocains. Cinq ans plus tard, en 1952, des émeutes à Casablanca sont le paroxysme des contestations au Maghreb depuis 1945. Ces événements dans la capitale économique et industrielle marquent aussi l'alliance du mouvement syndical avec la cause indépendantiste du parti Istiqlal.

Des soldats de la Légion étrangère font face à des émeutiers dans le quartier de la Vieille Médina à Casablanca lors d'émeutes, 17 juillet 1955. Le blian fera état de 63 à 200 morts pendant 4 jours d'émeutes. AP Photo

En décembre 1952, les syndicats marocains lancent un appel à la grève générale pour le 8 décembre afin de protester contre l'assassinat, le 5, du leader syndicaliste Ferhad Hached en Tunisie, l'autre protectorat du Maghreb. Les émeutes ont réuni entre 3 et 5 000 Marocains dont des jeunes, enfants et adolescents, dans le bidonville des Carrières centrales. Toute manifestation et la grève générale sont interdites par les autorités. L'armée française et la Légion étrangère ainsi que de la police répriment dans le sang. Le bilan varie de 100 à 300 tués.

Ces émeutes de Casablanca ont un retentissement international notamment dans le Maghreb. En France, cela participe à la chute du gouvernement d'Antoine Pinay. Au Maroc le parti Istiqlal est interdit et de nombreux militants indépendantistes sont expulsés.