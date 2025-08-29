Décès de l'ancien ministre Olivier Stirn

Le
29 Aoû. 2025 à 08h01 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'ancien ministre Olivier Stirn à Paris le 6 février 2008

L'ancien ministre Olivier Stirn à Paris le 6 février 2008

POOL/AFP/Archives
CHARLES PLATIAU
L'ancien ministre Olivier Stirn est décédé à l'âge de 89 ans, a annoncé sa famille dans un avis publié dans le Figaro vendredi.

Entre 1973 et 1990, M. Stirn a été membre de plusieurs gouvernements de droite et de gauche, notamment comme secrétaire d'Etat aux Dom-Tom dans le gouvernement de Jacques Chirac, après avoir commencé sa carrière dans le parti gaulliste UDR.

A l'été 1990, il avait dû présenter sa démission comme ministre délégué au Tourisme dans le gouvernement de Michel Rocard après avoir organisé un colloque en payant des figurants pour remplir la salle. Cette affaire avait mis un terme à sa carrière politique.

Il avait été également maire de Vire (Calvados) de 1971 à 1989.

