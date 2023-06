Décès de Silvio Berlusconi : l'Italie salue un "battant" qui a marqué l'histoire du pays

Archives - Silvio Berlusconi lors de la remise du "trophée Berlusconi" après un match de football entre l'AC Milan et la Juventus au stade San Siro de Milan, le 21 août 2011.

À l'instar d'autres personnalités de la péninsule, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a salué la mémoire de son allié Silvio Berlusconi, mort ce lundi 12 juin à 86 ans. Elle a notamment salué "l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie". Des funérailles d'État se tiendront ce mercredi 14 juin à la cathédrale de Milan, a annoncé le diocèse de cette ville.

"Silvio Berlusconi était avant tout un battant. C'était un homme qui n'avait pas peur de défendre ses convictions et c'est précisément son courage et sa détermination qui ont fait de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie", a déclaré Giorgia Meloni dans une vidéo envoyée par son cabinet.

"Berlusconi a été un grand leader politique qui a marqué l'histoire de notre République", a quant à lui réagi le chef d'Etat Sergio Mattarella dans un communiqué, louant "une personne d'une grande humanité et un entrepreneur de succès".



"Aujourd'hui, un grand Italien nous quitte. Un des plus grands depuis toujours, dans tous les domaines. Mais aujourd'hui je perds surtout un grand ami. Je suis ravagé et je pleure rarement mais aujourd'hui c'est le cas", a réagi son allié Matteo Salvini, chef de la Ligue anti-migrants.



"Douleur immense. Simplement merci Président, merci Silvio", a tweeté son bras droit Antonio Tajani, ministre des Affaires étrangères.

Sur Canale 5, principale chaîne privée généraliste du groupe Mediaset détenu par Silvio Berlusconi, les présentateurs ont annoncé en larmes la mort du magnat des médias."C'est la pire des choses que nous pouvions (avoir à) faire aujourd'hui", a déclaré, la voix sanglotante, la présentatrice Federica Panicucci.



"Merci Président, pour toujours avec nous", a réagi son ancien club l'AC Milan, qu'il a détenu pendant plus de 30 ans (1986-2017), se disant "profondément attristé". L'AC Monza, club de football détenu depuis 2018 par Silvio Berlusconi, et Adriano Galiani, bras droit de longue date de l'homme d'affaires et ex-chef du gouvernement, ont dit "pleurer la disparition" du "Cavaliere".

Ses adversaires politiques lui ont eux aussi rendu hommage.

"La grandeur doit être reconnue même aux adversaires", a réagi l'ancien ministre de la Culture Dario Franceschini (gauche). "Une époque s'achève avec la mort de Silvio Berlusconi. Tout nous a divisés et tout nous divise (...) mais ce qui reste c'est le respect humain dû à celui qui a été un protagoniste de l'histoire de notre pays", a réagi Elly Schlein, cheffe du Parti démocrate (PD, centre-gauche), principal parti d'opposition.



"Il a enflammé et polarisé le débat public peut-être comme nul autre, et même ceux qui l'ont affronté en tant qu'opposant politique doivent reconnaître qu'il n'a jamais manqué de courage, de passion, de ténacité", a salué Giuseppe Conte, ancien Premier ministre et dirigeant du Mouvement 5 Etoiles (M5S).



"Silvio Berlusconi a été un grand protagoniste de notre histoire. Un leader mondial qui s'est battu pour une Europe plus forte, plus démocratique", a commenté Sandro Gozi eurodéputé Renaissance et secrétaire général du Parti démocratique européen (PDE).

Soigné à l'hôpital San Raffaele de Milan (Nord) pour une leucémie, Silvio Berlusconi y était entré vendredi après y avoir déjà effectué de multiples séjours. Selon les médias italiens, il ne répondait plus ces derniers temps au traitement anti-cancéreux.

Des funérailles d'État se tiendront ce mercredi en la cathédrale de Milan, a annoncé le diocèse de cette ville.

"Les funérailles d'Etat de Silvio Berlusconi, décédé ce matin à l'âge de 86 ans à l'hôpital San Raffaele de Milan, se dérouleront mercredi au Duomo de Milan", la majestueuse cathédrale de la capitale lombarde, a indiqué le diocèse sur son site.