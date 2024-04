Décrue amorcée en Bourgogne, l'Yonne et la Saône-et-Loire restent en rouge

Après une brusque montée des eaux, la tendance était à la décrue mardi en Bourgogne, où les départements de l'Yonne et de la Saône-et-Loire restent néanmoins en vigilance rouge face aux niveaux "exceptionnels" de certaines rivières.

La vigilance pour la Côte d'Or a été rétrogradée en orange au petit matin, mais la rivière Armançon, affluent de l'Yonne, ainsi que la rivière Arroux en Saône-et-Loire, présentent toujours des risques de "crue majeure", selon Météo-France.

"Je n'ai jamais vu ça. On a dépassé la crue exceptionnelle de 2013 de 53 cm et on frôle la crue centennale de 1910", déclare à l'AFP Olivier Murat, maire d'Aisy-sur-Armançon, un village de l'Yonne de 250 habitants.

Fichier vidéo Une vingtaine d'entre eux ont dû quitter leur domicile pour se mettre à l'abri mais "la décrue s'amorce timidement", selon l'édile. "J'espère que le ciel va rester clair", ajoute-t-il, alors que les prévisions annoncent de rares pluies sur l'ensemble de la Bourgogne.

Dans le village, les rues sont encore inondées mais le recul de l'eau est apparent.

"Il y en avait jusque là", raconte René, 73 ans, en montrant sa taille quand il évoque l'inondation de sa maison. "Là, y en encore 60 cm", ajoute le retraité, satisfait d'avoir "remonté ses meubles et ses conserves" mais malheureux de ne plus avoir de chauffage.

Chablis

L'Armançon a commencé a déborder lundi, provoquant des évacuations, des coupures de routes et faisant craindre de nombreux dégâts matériels dans l'Yonne et la Côte-d'Or.

La commune de Montbard inondée, le 1er avril 2024 dans la Côte d'Or AFP

Dans ce dernier département, une centaine de personnes ont été mises à l'abri lundi. L'eau est montée jusqu'à 4,09 mètres sur la commune de Montbard, un niveau inégalé depuis les 3,87 mètres enregistrés en mai 2013, avant d'entamer une décrue, selon le site de Vigicrues.

L'onde de la crue se déplace vers l'aval de la rivière Armançon, soit vers le nord de l'Yonne.

Vers Auxerre, le bassin de la rivière Serein est également en vigilance orange, avec une onde de crue qui devrait atteindre la commune de Chablis, célèbre pour son vin, "en fin de journée mardi", a fait savoir la préfecture de l'Yonne.

Les transports scolaires sont affectés, en étant soit suspendus, soit déviés.

Fichier vidéo Près de 300 foyers sont déjà concernés par des coupures d'électricité préventives, qui pourraient être étendues en fonction de l'évolution de la situation, selon la préfecture.

"Simple retard"

Si la décrue de l'Armançon est entamée en Côte-d'Or, le département n'est pas tiré d'affaire: les eaux continuent de monter dans le secteur de la rivière Ouche, un affluent de la Saône qui borde Dijon.

Certaines rues de la métropole bourguignonne étaient couvertes d'eau mardi.

Un tracteur pris dans les eaux à Velars-sur-Ouche, dans la Côte d'Or, le 1er avril 2024 AFP

"Le service de prévision des crues prévoit des niveaux pouvant atteindre 3 à 3,2 mètres à la station de Plombières-lès-Dijon jusqu’au début de la nuit de mardi à mercredi", selon la préfecture qui a mis en place une cellule de crise.

En Saône-et-Loire, les précipitations ont touché le bassin de l'Arroux, impacté 36 communes et coupé plusieurs routes départementales, selon la préfecture. Depuis lundi matin, les pompiers ont réalisé 224 interventions donnant lieu à la mise en sécurité de 64 personnes.

"Les rares averses qui pourront affecter le bassin aujourd’hui ne provoqueront pas d’aggravation, mais un simple retard sur la décrue", précise-t-elle.

A Etang-sur-Arroux, le pic de la crue a atteint lundi soir la cote de 4,15 mètres. Elle touchait principalement mardi les communes de Toulon-sur-Arroux, Vendenesse-sur-Arroux et Gueugnon. "Depuis, une lente baisse s’est engagée", selon la préfecture.

Dégâts à évaluer

L'Indre-et-Loire, en vigilance rouge dès samedi, est repassée en orange lundi après-midi.

Dans l'ensemble du département, 562 personnes ont été évacuées ce week-end. Toutes ont été appelées à rentrer chez elles. "Il reste désormais à évaluer les dégâts", a indiqué le sous-préfet Guillaume Saint-Cricq, lors d'une conférence de presse.

Champ de peupliers inondé à Chinon, en Indre-et-Loire, le 1er avril 2024 AFP

"On a été surpris par l'intensité du phénomène. On ne s’y attendait pas. (...) C’est arrivé très vite", a-t-il reconnu. Un parc animalier a été aussi évacué.

En Haute-Vienne, les recherches d'un kayakiste porté disparu depuis samedi après-midi devraient reprendre mardi matin. Plusieurs témoins l'avaient aperçu "en difficulté" sur la Vienne en crue à Aixe-sur-Vienne, à dix kilomètres à l'ouest de Limoges.

D'autres départements restent en vigilance orange aux crues: outre la Côte-d'or, il s'agit de l'Aube, la Nièvre et la Gironde.

Mi-mars, huit personnes ont péri dans les intempéries liées à la tempête Monica qui avaient frappé le sud-est de la France.