Décrue, pluie fine et "appréhension" dans le Pas-de-Calais

Après une accalmie de 48 heures et une décrue bien avancée, des habitants du Pas-de-Calais sont toujours dans l'"appréhension" samedi en raison des fines pluies attendues sur des sols saturés par deux semaines d'inondations dévastatrices.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu samedi à Audruicq, près de Calais, pour aller à la rencontre d'élus et de sinistrés.

Vigicrues, qui place pour samedi tous les cours d'eau surveillés du Pas-de-Calais en vigilance jaune, prévoit que "les pluies prévues samedi pourraient ralentir cette décrue, voire faire modérément remonter les niveaux".

Mais la préfecture du Pas-de-Calais ne s'attend pas à "un impact significatif sur la dynamique de décrue engagée".

Les précipitations du week-end ne devraient rien avoir de comparable avec ce qu'a connu le Pas-de-Calais ces dernières semaines, puisque le département est en vigilance verte pluie pour samedi comme pour dimanche, selon le dernier bulletin de Météo-France.

L'eau a reculé dans nombre de communes, à l'image de Saint-Léonard, sur la Liane, à proximité de Boulogne-sur-Mer, où une pluie fine tombait en début de matinée.

"Aujourd'hui, c'est vent et pluie, donc on croise les doigts", dit à l'AFP la maire de cette commune de 3.000 habitants, Gwenaëlle Loire. Parmi les habitants, le sentiment qui domine, "c'est l'appréhension. Ils ont peur, peur que ça recommence", après une série d'inondations, ajoute-t-elle.

"Les gens sont au nettoyage, les experts commencent à passer, et la vie reprend le dessus", se réjouit néanmoins Gwenaëlle Loire.

Ces derniers jours, les signes d'amélioration se succèdent: la quasi-totalité des établissements scolaires fermés en début de semaine ont pu rouvrir progressivement jeudi et vendredi, et la région a annoncé vendredi une "reprise totale des transports scolaires et interurbains à partir de samedi", "sous réserve de la praticabilité des routes".

Si 1.500 évacuations ont été réalisées depuis le 6 novembre, une seule a dû être effectuée vendredi, selon la préfecture.

Le bilan humain est de cinq blessés légers, dont un pompier qui s'est blessé en chutant vendredi à Etaples.

Mais les dégâts économiques s'annoncent très importants. Soixante exploitants agricoles ont sollicité la cellule d'appui mise en place par l'Etat, et 98 commerces ont été directement touchés par les inondations.

Vendredi soir, 5.200 personnes subissaient toujours des restrictions d'eau, et 50 foyers étaient privés d'électricité.