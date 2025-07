Défilé du 14-Juillet: l'Indonésie, nouvel acteur mondial et gros acheteur d'armes, invité d'honneur

"Un acteur pivot" mis à l'honneur pour célébrer 75 ans de relations diplomatiques et de coopération bilatérale. 260 militaires indonésiens et 189 musiciens du drumband "Gabungan", en uniforme bigarré et la tête couverte d'un casque de pilote, d'une tête de tigre, d'aigle, de morse ou de requin suivant leur corps d'appartenance, ont ouvert ce lundi le défilé du 14 Juillet sur les Champs-Élysées.

Juste précédés par la Patrouille de France, ils ont ouvert la marche devant le président français Emmanuel Macron et son homologue indonésien Prabowo Subianto, ainsi que l'émir du Koweït Mechal al-Ahmad al-Sabah.

Tweet URL

"Un socle commun de valeurs"

L'Indonésie est devenu un partenaire et un acteur de premier plan pour la France dans la zone Indo-Pacifique. Dans un communiqué précédent la fête nationale, l'Élysée a affirmé que les deux nations partagent "un socle commun de valeurs: attachement au droit international, engagement multilatéral et volonté partagée de promouvoir la paix dans une région traversée par de multiples tensions."

L'Élysée a également mis en avant sa volonté de "renforcer la sécurité économique et de diversifier les échanges commerciaux", notamment en raison de la politique tarifaire instaurée par Donald Trump et de "tenir son rang dans les grands équilibres du 21e siècle".

"C’est une reconnaissance de notre présence croissante sur la scène mondiale, et en particulier parmi les pays en développement". Sjafrie Sjamsoeddin, ministre indonésien de la Défense cité par le Jakarta Globe

Tweet URL

Les deux pays ont déjà signé un partenariat stratégique en 2011 et un accord de coopération de défense dix ans plus tard. Des accords qui ont rapidement débouchés sur des commandes militaires importantes de la part de Jakarta, qui est devenu après l'Inde le deuxième client de la France en Indo-Pacifique, selon les chiffres rassemblés par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri).

Rafale, Canon Caesar, radars, sous-marins...

42 Rafale construits par Dassault Aviation commandés en 2022, deux sous-marins Scorpène de Naval Goup achetés en 2024, 13 radars de surveillance longue portée GM400 fabriqués par Thales... L'Indonésie a multiplié les contrats avec les industriels français depuis 2021.

Les premiers Rafale devraient être livrés en 2026, et deux avions de transport A400M d'Airbus vont également venir grossir l'aviation indonésienne d'ici à la fin de l'année.

Et le pays envisage de poursuivre ses achats: fin mai, le ministre français des Armées Sébastien Lecornu avait annoncé la signature avec son homologue indonésien, Sjafrie Sjamsoeddin, d'une "lettre d'intention" portant sur l'acquisition future de "Rafale supplémentaires à Dassault, de frégates légères et sous-marins Scorpène supplémentaires à Naval Group et de canons Caesar supplémentaires et leurs munitions à KNDS France".

Tweet URL

L'Élysée entend renforcer sa coopération dans les armements avec le président Prabowo Subianto, ancien ministre de la Défense, alors que l'archipel s'est fourni par le passé notamment en Russie pour ses avions de chasse.

Lors de sa visite en Indonésie en mai, Emmanuel Macron et plusieurs dirigeants d'entreprises françaises comme TotalEnergies ou Lesaffre avaient également signé des promesses de partenariats. Eramet était également de la partie, l'Indonésie possédant de nombreuses ressources dont du nickel utilisé dans la fabrication de voitures électriques, dont il est le premier producteur mondial.