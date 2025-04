Délinquance à Paris: "des résultats tangibles" selon le préfet de police

Le préfet de police Laurent Nuñez a fait état dimanche de "résultats tangibles" sur les six derniers mois concernant la lutte contre la délinquance à Paris et son agglomération, citant notamment une baisse de 32% des vols avec violence dans les transports en commun.

"Sur le bilan des six derniers mois, ce sont des tendances que nous connaissions avant, mais qui ont augmenté de manière assez significative", a commenté Laurent Nuñez lors du Grand rendez-vous Europe 1 / CNews / Les Echos.

Les chiffres présentés par le préfet montrent 21,6% de cambriolages de domicile en moins sur l'agglomération (Paris et les trois départements de petite couronne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) et 24,6% en moins sur Paris intramuros. Les vols violents sont en baisse de 18% sur l'agglomération et de 23% sur Paris.

Dans les transports en commun, le bilan marque une baisse de 17,6% pour les violences aux personnes, de 32% pour les vols avec violence, de 14,6% pour les vols à la tire et de 18,2% pour les vols à la tire à Paris.

"On a des résultats qui sont tangibles", s'est félicité le préfet, précisant que la délinquance dans les transports à Paris et petite couronne représente "un tiers du bilan national", qui a été présenté jeudi par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.

Selon le ministère, 120.000 vols ont eu lieu en 2023 dans les transports.

Concernant la délinquance, les faits relevés à Paris et son agglomération constituent 20% du bilan national.

"On fait baisser la délinquance de manière significative mais, au moins pour l'agglomération parisienne, elle reste structurellement à un niveau assez élevé donc il faut poursuivre cette baisse", a-t-il assuré.

Le préfet de police a également souligné que, sur les six derniers mois, les interpellations d'étrangers en situation irrégulière (ESI) avaient augmenté de 9%, et les retraits de titres aux étrangers menaçant l'ordre public bondi de 169%.