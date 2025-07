Déluge et inondations dans le nord de la Chine, quatre morts

Des pluies diluviennes qui frappent le nord de la Chine ont provoqué lundi un glissement de terrain meurtrier, fait déborder les rivières et emporté des voitures, obligeant des milliers d'habitants à évacuer leurs logements.

Dans la province du Hebei, qui entoure Pékin, une coulée de boue dans le village de Xigou a fait quatre morts et huit disparus, selon la télévision publique CCTV.

Les autorités nationales chargées de la gestion des urgences ont annoncé l'envoi d'une équipe pour apporter leur soutien à la lutte contre les "graves" inondations dans la province - où deux personnes sont déjà décédées durant le weekend.

Des habitants empruntent un chargeur frontal pour traverser une rue inondée après de fortes pluies dans le village de Taishitun, dans le district de Miyun, à la périphérie de Pékin, le 28 juillet 2025 AFP

A Pékin, plus de 4.000 habitants du district de Miyun, en grande banlieue semi-rurale de la ville, ont dû être évacués à cause des pluies torrentielles.

Les autorités municipales ont émis deux alertes: une maximale pour les inondations, et une du deuxième niveau le plus élevé pour les pluies torrentielles. Les fortes précipitations devraient se poursuivre jusqu'à mardi matin.

"Je n'avais jamais vu autant d'eau", a déclaré à l'AFP Cui Xueji, 67 ans, qui vit depuis toujours dans le village de Taishitun, situé à Miyun.

"On s'était un peu préparé, mais on ne s'attendait pas à de telles quantités d'eau", ajoute-t-il tout en pataugeant dans l'eau en tongs, avec un tricycle chargé de morceaux de bois destinés à servir de combustible.

Plus de 4.600 personnes ont été évacuées ce weekend dans le canton de Fuping, dans le Hebei, selon des médias officiels.

Dans la province voisine du Shanxi (nord de la Chine), une personne a pu être secourue, mais 13 autres sont toujours portées disparues après un accident de bus, d'après CCTV.

Des images diffusées par la chaîne montraient des routes et des champs noyés sous des torrents d'eau.

Champs noyés

Un autre habitant de Miyun, âgé de 64 ans, monsieur Liu, raconte avoir vu les eaux emporter des véhicules dans son quartier dans la nuit de dimanche à lundi.

Des journalistes de l'AFP ont aperçu un engin de chantier évacuer des habitants et un chien, tandis que des secouristes progressaient dans une eau leur arrivant aux genoux.

Un habitant portant une table traverse une zone inondée après de fortes pluies dans le village de Taishitun, dans le district de Miyun, à la périphérie de Pékin, le 28 juillet 2025 AFP

Les pompiers ont également évacué 48 personnes bloquées dans une maison de retraite, a indiqué CCTV.

A proximité dans le village de Mujiayu, l'AFP a vu un grand bassin de retenue déverser d'immenses quantités d'eau.

Des lignes électriques ont été arrachées par les flots boueux et des véhicules militaires ainsi que des ambulances tentaient de progresser sur des routes inondées.

Une rivière sortie de son lit a emporté des arbres sur son passage et des champs étaient noyés sous les eaux.

Certaines routes ont été gravement endommagées, des blocs de béton arrachés jonchant la chaussée, bordée de glissières de sécurité tordues.

Les habitations basses de cette région montagneuse, globalement épargnées, étaient toutefois cernées par des flots.

"Tout mettre en oeuvre"

Le président Xi Jinping a déploré lundi soir les "importantes pertes humaines et matérielles" de ces derniers jours, selon l'agence de presse Chine nouvelle.

"Il convient d'assurer la bonne marche des opérations de secours face aux inondations, de tout mettre en oeuvre pour rechercher et secourir les personnes disparues ou coincées, et de procéder à l'évacuation et au relogement sans délai des habitants menacés, afin de réduire au maximum le nombre de victimes", a-t-il affirmé.

Un homme âgé déblaye la boue devant un marché inondé après de fortes pluies dans le village de Taishitun, dans le district de Miyun, à la périphérie de Pékin, le 28 juillet 2025 AFP

L'agence nationale de planification économique a débloqué 50 millions de yuans (6 millions d'euros) pour financer les opérations de secours et la reconstruction dans le Hebei, selon Chine nouvelle.

Les catastrophes naturelles sont fréquentes en Chine, notamment l'été, où certaines régions subissent des pluies intenses tandis que d'autres sont frappées par la sécheresse.

Le pays est le plus important émetteur mondial de gaz à effet de serre, qui contribuent selon les scientifiques au dérèglement climatique et à l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes.

Mais la Chine est également un leader mondial des énergies renouvelables et vise la neutralité carbone d'ici 2060.

En juillet, des crues soudaines dans la province du Shandong (est) avaient fait deux morts et 10 disparus.

Un glissement de terrain survenu sur une autoroute du Sichuan (sud-ouest) avait également causé la mort de cinq personnes après avoir emporté plusieurs véhicules.