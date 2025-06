Départ de Tunisie d'une caravane de soutien au peuple palestinien voulant rejoindre Gaza

La caravane Soumoud amène quelques centaines de personnes vers Gaza pour "briser le blocus israélien" après plus d'un an et demi de guerre. Elle a pris le départ, lundi 9 juin, et a l’intention d’arriver à Rafah d’ici la fin de la semaine.

Des Palestiniens transportent des sacs contenant de la nourriture et des paquets d'aide humanitaire livrés par la Fondation humanitaire de Gaza, une organisation soutenue par les États-Unis, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le lundi 9 juin 2025.

Des centaines de personnes, principalement des Tunisiens, ont pris le départ, lundi 9 juin, à bord d'autocars à destination de la bande de Gaza avec l'intention déclarée de "briser le blocus israélien" après plus d'un an et demi de guerre, selon les organisateurs.

La caravane Soumoud ("résistance") n'apporte pas d'aide humanitaire mais se veut un "acte symbolique" de soutien au territoire palestinien, décrit par les Nations Unies comme "l'endroit le plus affamé au monde", selon l'activiste Jawaher Channa, porte-parole de la Coalition organisatrice.

Le convoi, qui comprend des médecins, des femmes et des hommes de tout âge, vise à atteindre Rafah (sud de la bande de Gaza), en passant par la Libye et l'Égypte, bien que Le Caire n'ait pas encore délivré d'autorisation de passage, a dit Mme Channa à l'AFP.

À l'aube, des militants enthousiastes, brandissant des drapeaux tunisiens et palestiniens, sont montés dans une dizaine d'autocars, sous les youyous des femmes et les encouragements de leurs proches et de curieux.

(Re)lire Israël a intercepté un bateau pour Gaza, dérouté vers un de ses ports

"Nous sommes un millier de personnes et d'autres nous rejoindront en cours de route", a affirmé Mme Channa, porte-parole de la Coordination tunisienne d'action commune pour la Palestine.

Selon elle, la traversée de la Libye devrait se faire sans difficultés grâce "au soutien historique de la population à la cause palestinienne", en dépit de récents combats violents dans l'ouest entre groupes armés, et de la division du pays entre deux camps rivaux dont celui de l'Est contrôlé par le puissant maréchal Khalifa Haftar.

"L'Egypte ne nous a pas encore donné la permission de traverser ses frontières, mais nous verrons ce qui se passera quand nous y arriverons", a-t-elle ajouté.

Des militants algériens, mauritaniens, marocains et libyens font aussi partie de ce groupe qui espère atteindre Rafah d'ici la fin de la semaine.

(Re)lire Bateau pour Gaza intercepté: la gauche française dénonce le "silence" des dirigeants européens

Après 21 mois de guerre, Israël fait face à une pression internationale croissante pour autoriser davantage d'aide à Gaza afin de pallier les pénuries généralisées de nourriture et de produits de première nécessité.

La marine israélienne a intercepté et dérouté, lundi, le bateau Madleen transportant de l'aide humanitaire pour Gaza qui tentait de rallier le territoire palestinien assiégé avec à son bord des militants des droits comme la Suédoise Greta Thunberg.

Le voilier avec à son bord 12 militants français, allemand, brésilien, turc, suédois, espagnol et néerlandais, était parti d'Italie le 1er juin pour "briser le blocus israélien" du territoire palestinien.