Dépression Kirk: 25 départements en vigilance orange mercredi

Vingt-cinq départements ont été placés en vigilance orange pour mercredi, dont 20 pour pluie-inondation entre l'ouest et les Ardennes, à cause du passage de la dépression Kirk, a annoncé Météo-France dans son bulletin de 16h.

Deux départements ont été placés en vigilance orange pour "vent" dans les Pyrénées et trois autres sont toujours en alerte orange pour crues (Haute-Saône, -et-Loire et Vosges).

Un mois de pluie en une journée est attendu mercredi des Pays de la Loire aux Ardennes en passant par la région parisienne. Dans les départements de l'Ouest comme la Vendée et la Loire-Atlantique, jusqu'à "90 mm" de pluie pourront tomber localement: "une hausse du niveau de vigilance" n'est pas exclue, prévient Météo-France.

Les pluies s'atténueront progressivement mais "40 à 60 mm" sont tout de même attendus sur le bassin parisien et Champagne-Ardennes et "30 à 50" près de la frontière belge.

Météo-France alerte aussi sur des risques d'inondations, à cause de "sols déjà très humides".

Les cinq départements --le Jura, l'Ain, l'Isère, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes- encore en vigilance orange dans la matinée de mardi ont eux basculé en vigilance jaune dans l'après-midi. Les Alpes-Maritimes restent toutefois "à surveiller".

Deux départements ont été placés en vigilance orange pour "vent": les Pyrénées-Atlantique et les Hautes-Pyrénées, où les rafales pourront atteindre "120 à 150 km/h sur les sommets et 100 à 110 km/h dans les vallées et en plaine".

Entre 50 et 80 mm de pluie, "localement 80 à 100 mm", auront finalement été enregistrés lors de cette perturbation qui avait commencé lundi soir.

Mais ces fortes précipitations n'ont eu que peu d'impact pour les habitants: dans les Bouches-du-Rhône, malgré des pluies impressionnantes tôt dans la matinée, les pompiers n'ont pas eu d'interventions significatives, excepté "quelques caves inondées".

Dans les Alpes-Maritimes, fortement touchées par des inondations fin septembre, notamment à Cannes, "aucune intervention liée aux intempéries" n'a été signalée par les pompiers.

Dans l'Ain, les pompiers ont procédé à une trentaine d'interventions dans la matinée de mardi, pour des inondations et des chutes d'arbres sur la voie publique, essentiellement dans le Val-de-Saône et le secteur de Côtières.