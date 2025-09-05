Déraillement d'un funiculaire à Lisbonne: une Franco-canadienne décédée

Le
05 Sep. 2025 à 05h54 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Des fleurs et un ballon en forme de cœur rouge ont été déposés en hommage aux victimes au lendemain de l'accident du funiculaire Gloria à Lisbonne, le 4 septembre 2025

Une ressortissante franco-canadienne est morte dans le déraillement du funiculaire de Lisbonne mercredi, qui a fait 16 morts, a annoncé vendredi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

"Nous avons la confirmation du décès d'une de nos compatriotes dans le tragique accident", a posté le ministre sur X. "Nous adressons toutes nos pensées à sa famille et à ses proches. L'ambassade se tient à leur disposition pour les accompagner".

Il s'agit d'une victime qui n'avait pas été identifiée jusqu'ici comme française. Dans un communiqué, le ministère souhaite par ailleurs un "prompt rétablissement" à l'autre Française blessée dans l'accident.

Le dernier bilan faisait état de 16 morts et cinq blessés graves, selon le Premier ministre Luis Montenegro, qui a évoqué "une des plus grandes tragédies humaines" de l'histoire récente du Portugal, après avoir décrété une journée de deuil national.

Jusqu'ici, parmi les personnes mortes dans l'accident survenu mercredi figurent cinq Portugais, deux Sud-Coréens et un Suisse, selon le parquet portugais. Selon la police, figurent également parmi les morts, "avec un haut degré de probabilité", deux Canadiens, un Américain, un Allemand et un Ukrainien. La nationalité de trois personnes décédées restait encore indéterminée hier.

L'AFP n'était pour l'instant pas en mesure de dire si la victime franco-canadienne annoncée ce vendredi par Paris est l'une des deux victimes identifiées comme canadiennes par la police ou s'il s'agit d'une des trois personnes dont la nationalité était encore inconnue.

