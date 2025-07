"Dernier bonsoir" à Thierry Ardisson

Par Anne-Pascale REBOUL avec Jean-François GUYOT et Camille KAUFFMANN

Une foule d'hommes et femmes en noir ont dit jeudi un "dernier bonsoir" à la star du petit écran Thierry Ardisson, dont les obsèques ont été célébrées à Paris, selon un déroulé millimétré et une bande son qu'il avait choisis.

Les quelque 500 invités ont respecté le "dress code" de l'ancien animateur et producteur mort lundi à 76 ans. Et autant d'admirateurs se sont pressés derrière les barrières et ont applaudi le cercueil noir verni, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Des titres de George Harrison, John Lennon, David Bowie ou encore Jean-Louis Aubert ("Voilà c'est fini"), ont retenti en l'église Saint-Roch, la paroisse des artistes, avant une inhumation dans la plus stricte intimité.

Fichier vidéo Son épouse Audrey Crespo-Mara avait accueilli un à un les invités.

Se sont mêlés des amis comme Laurent Baffie, Philippe Corti, Léa Salamé, ainsi que des personnalités tels Michel Drucker, Arthur, Marc-Olivier Fogiel, Alex Vizorek, Florent Pagny, Marc Lavoine, Patrick Timsit ou Guillaume Durand.

Brigitte Macron, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal et la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, ont également assisté à la cérémonie.

Dans la rue barrée, l'émotion était aussi au rendez-vous. "Merci pour moi, mais aussi pour ce que tu as apporté à la télé", lui a adressé Dalila Choufa, 57 ans, qui a posé un congé pour être présente.

Brigitte Macron, Audrey Crespo-Mara, l'épouse de Thierry Ardisson et Michel Drucker à l'issue des obsèques de l'animateur en l'église Saint-Roch à Paris, le 17 juillet 2025 AFP

"Un homme libre et courageux comme ça il n'y en a plus, même si j'étais pas d'accord avec tout ce qu'il disait", a salué auprès de l'AFP Michelle Boesnach, commerçante de 50 ans venue de Normandie.

"J'aimais sa créativité, son insolence. C'était quelqu'un aussi qui était très pieux, catholique et royaliste. Cette dichotomie me touchait", a témoigné Julien La Torre, voiturier de 44 ans.

"Tu es né un 6 janvier, le jour de la fête des Rois, et tu as dit +fuck+ le jour de la Révolution", avec ce décès un 14 juillet, a lancé dans la nef Audrey Crespo-Mara, en disant "chapeau bas".

"Bal des faux-culs"

Ardisson l'avait prévenue, a-t-elle raconté: "+Cette cérémonie à Saint-Roch, fais gaffe, ça va être le bal des faux-culs+". "Alors oui, il y en a sans doute ici" mais "il y a tous ceux qui t'ont infiniment respecté, admiré, adoré en ton temps", a-t-elle souligné.

L'animateur et producteur Thierry Ardisson à son domicile, le 29 août 2016 à Paris AFP/Archives

L'animateur provocateur avait déclaré en mai à Paris Match: "Pour moi, ma mort ne peut être que spectaculaire, entourée de stars. (...) Je n'ai pas envie de mourir en douce".

L'hebdomadaire a publié cette semaine en Une une photo de 2005, où Ardisson, lunettes fumées sur le nez, sourit allongé dans un cercueil. Il voulait que cette image soit publiée à sa mort, comme un pied de nez.

Laurent Baffie quitte l'église Saint-Roch à la fin des obsèques de Thierry Ardisson à Paris, le 17 juillet 2025 AFP

Jeudi, il a aussi réussi à réunir ses trois épouses successives et ses trois enfants. "Tu as tout affronté, du cancer jusqu'à (Vincent) Bolloré" avec qui il s'était fâché, a affirmé son fils Gaston, avant l'adieu dans l'église.

L'annonce du décès de Thierry Ardisson a suscité une pluie d'hommages, du président Macron aux patrons de chaîne, en passant par de nombreuses figures du PAF (Cyril Hanouna, Karine Le Marchand...).

Mais des extraits d'émissions où il avait mis mal à l'aise ses invitées, comme les actrices Judith Godrèche ou Milla Jovovich, ont été aussi relayés. "J'étais ni con, ni macho, on était dans l'époque" et "l'époque a changé", balayait-il en mai sur France Inter.

Issu d'un milieu social modeste, l'ancien publicitaire a bousculé le paysage cathodique.

Le chanteur Marc Lavoine lors des obsèques de Thierry Ardisson en l'église Saint-Roch à Paris, le 17 juillet 2025 AFP

Des artistes du monde entier aux hommes politiques, tous se pressaient à ses talk-shows à succès comme "Lunettes noires pour nuits blanches" dans les années 80, ou "Tout le monde en parle" sur France 2 (1998-2006).

Réalisé par Audrey Crespo-Mara, un documentaire diffusé mercredi soir sur TF1 et disponible sur la plateforme TF1+, "La face cachée de l'homme en noir", dresse le portrait d'un homme hypersensible et tourmenté.

Ardisson y retrace sa vie en 10 commandements, jusqu'au dernier depuis son lit d'hôpital au printemps: "La mort en face, tu regarderas".