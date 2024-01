Des dizaines de Palestiniens tués à Gaza, le Hamas étudie une proposition de trêve

Des dizaines de Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures lors d'intenses combats entre l'armée israélienne et le Hamas et de bombardements israéliens dans la bande de Gaza, où le mouvement islamiste a dit mardi examiner une proposition d'accord de trêve avec Israël.

Dans le territoire palestinien dévasté par près de quatre mois de guerre et en proie à une crise humanitaire majeure, les opérations d'aide de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) à la population civile sont menacées et une réunion est prévue plus tard aux Nations unies à ce sujet.

Fichier vidéo En Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, un commando des forces israéliennes a tué à Jénine trois Palestiniens présentés comme des "terroristes". Selon des sources palestiniennes, ils ont été "abattus" dans un hôpital par des soldats déguisés en personnel médical et munis d'armes équipées de silencieux.

D'après le ministère de la Santé du Hamas mardi, au moins 128 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans la bande de Gaza, dont des "dizaines" à Khan Younès, la grande ville du sud et épicentre de la bataille.

Des témoins ont fait état de frappes israéliennes nocturnes dans plusieurs secteurs du territoire, et le Croissant-Rouge palestinien de tirs d'artillerie autour de l'hôpital al-Amal de Khan Younès.

Le Jihad islamique, un autre groupe armé palestinien, a dit combattre les forces israéliennes près de Gaza-Ville et près de Khan Younès.

Une palestinienne pleure la mort de ses deux enfants, Bassel et Ayman Ghazawi, tués dans une opération de commando israélien dans un hôpital de Jénine en Cisjordanie occupée, le 30 janvier 2024 AFP

L'armée israélienne a indiqué que ses "troupes poursuivaient les combats dans l'ouest de Khan Younès", où "des terroristes ont été éliminés et d'importantes quantités d'armes ont été trouvées". Le porte-parole de l'armée israélienne a fait état auparavant de "plus de 2.000 terroristes éliminés" dans la ville.

Le Hamas prépare sa réponse

Pays dont les gouvernements ont pris les engagements financiers les plus élevés envers l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) en 2022 AFP

La guerre a été déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre en Israël qui a fait environ 1.140 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de chiffres officiels.

Quelque 250 personnes ont été enlevées et emmenées dans la bande de Gaza voisine, dont une centaine libérées fin novembre à la faveur d'une trêve. 132 otages restent détenus dont 28 présumés morts d'après Israël.

En riposte, Israël a juré d'"anéantir" le Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007, et lancé une vaste opération militaire qui a fait 26.751 morts, en grande majorité des civils, selon un dernier bilan du ministère de la Santé du mouvement palestinien.

Un char israélien est déployé pour garder une position alors que des Palestiniens déplacés fuient Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza, le 30 janvier 2024 AFP

Des quartiers entiers du territoire palestinien assiégé ont été détruits par les bombardements israéliens incessants qui ont poussé 1,7 million de Palestiniens, sur un total de 2,4 millions d'habitants, à fuir leur foyer.

A quelques kilomètres plus au sud de Khan Younès, à Rafah, des dizaines de milliers de déplacés s'entassent dans des conditions désespérées, dans un périmètre très réduit contre la frontière fermée avec l'Egypte. Et beaucoup disent craindre que les soldats poursuivent leur offensive jusque dans la ville.

Mardi, le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, basé au Qatar, a affirmé que son mouvement avait reçu une proposition de trêve avec Israël, résultat d'une réunion organisée à Paris le week-end dernier entre le directeur de la CIA, William Burns et des responsables égyptiens, israéliens et qataris.

Fichier vidéo "Le Hamas examine la proposition qui a circulé lors de la réunion" de Paris et prépare sa réponse, selon un communiqué à Gaza du mouvement, considéré comme une organisation terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne et Israël.

Lundi, le Premier ministre du Qatar Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani a annoncé qu'un cadre pour une trêve accompagnée de nouvelles libérations d'otages serait transmis au Hamas, en faisant état de "progrès notables" à la réunion à Paris.

Réunion à l'ONU

Des familles d'otages israéliens détenus dans la bande de Gaza par le Hamas participent à une manifestation exigeant un accord immédiat sur les otages alors qu'ils bloquent une route près du ministère israélien de la Défense à Tel Aviv, le 29 janvier 2024 AFP

A New York, une réunion des principaux donateurs de l'Unrwa est prévue à l'initiative du chef de l'ONU Antonio Guterres pour tenter de maintenir le financement de l'organisation.

Plusieurs pays ont suspendu leur financement après qu'Israël a accusé 12 des 30.000 employés régionaux de l'Unrwa d'implication dans l'attaque du Hamas le 7 octobre.

"Sans ce financement, les perspectives pour l'Unrwa et les millions de gens qu'elle aide sont très sombres", a dit le porte-parole de M. Guterres. L'Unrwa a licencié plusieurs des salariés concernés et promis une enquête.

Des manifestants israéliens rassemblés près de la barrière frontalière entre Israël et l'Egypte tentent d'empêcher les camions d'aide humanitaire d'entrer en Israël en route vers la bande de Gaza, le 30 janvier 2024 AFP

Cette polémique, "aussi importante soit-elle, détourne l'attention des près de 27.000 morts, dont 70% de femmes et d'enfants" à Gaza, a déclaré un porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Christian Lindmeier, à Genève.

"Cela détourne l'attention du fait qu'une population entière est empêchée d'avoir accès à l'eau potable, à la nourriture, à des abris", et "est soumise à un bombardement continu (...)", a-t-il poursuivi.

Dans la région, les craintes d'une plus grande extension du conflit ont ressurgi après la mort dimanche de trois soldats américains tués en Jordanie dans une attaque de drone, imputée par Washington à des groupes pro-Iran.

Un camp de tentes de fortune pour les déplacés palestiniens installé à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, près de la frontière fermée de l'Egypte, le 30 janvier 2024 AFP

Les Etats-Unis ont promis des représailles "conséquentes". L'Iran a démenti toute implication.

Les violences, liées au conflit entre le Hamas et Israël, touchent aussi la navigation en mer Rouge, l'Irak, la Syrie et la frontière israélo-libanaise.