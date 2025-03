Des femmes mobilisées contre les inégalités et la montée du "masculinisme", partout dans le monde

Une femme tient une banderole sur laquelle on peut lire « un viol toutes les deux minutes et demie, un bilan effrayant » lors d'une manifestation dans le cadre de la Journée internationale de la femme, vendredi 8 mars 2024 à Paris. Des marches, des manifestations et des conférences sont organisées dans le monde entier, de l'Asie à l'Amérique latine et ailleurs, pour marquer la Journée internationale de la femme.