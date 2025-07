Des inondations au Texas font au moins 24 morts et des disparus

Des inondations dévastatrices, provoquées par des pluies diluviennes, ont fait au moins 24 morts dont des enfants et une vingtaine de disparus au Texas, dans le sud des Etats-Unis, ont annoncé vendredi soir les autorités locales.

"Je peux confirmer qu'à ce moment, nous avons environ 24 morts", a déclaré lors d'une conférence de presse Larry Lethia, le shérif du comté de Kerr, précisant plus tard que le bilan s'établissait bien à 24 décès.

Un précédent bilan faisait état d'au moins 13 morts dont des enfants et une vingtaine de disparus dans la crue soudaine du fleuve Guadalupe, au nord-ouest de San Antonio.

"Des enfants sont toujours portés disparus", a ajouté le shérif, précisant qu'entre 23 et 25 personnes n'avaient pas encore été retrouvées.

Les autorités s'inquiètent notamment du sort de quelque 750 enfants qui participaient à un camp d'été pour filles sur les rives du fleuve.

La crue du fleuve Guadalupe après des pluies diluviennes à Kerrville, dans le comté de Kerr au Texas (sud des Etats-Unis) le 4 juillet 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Cela ne signifie pas qu'elles font partie des victimes, elles pourraient être dans un arbre ou sans communication", avait auparavant indiqué le gouverneur adjoint du Texas, Dan Patrick, lors d'une conférence de presse.

Le gouverneur adjoint a lu devant la presse un message du directeur du camp disant avoir subi "des inondations d'un niveau catastrophique" et n'avoir "ni électricité, ni eau, ni Wifi".

Selon les autorités, le niveau du fleuve Guadalupe, qui traverse la zone, est monté d'environ huit mètres en 45 minutes au cours desquelles il est tombé "près de 300 millimètres/heure" de pluie, soit un tiers des précipitations annuelles moyennes du comté.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des maisons et des arbres emportés par la crue.

Le président américain Donald Trump s'est dit "sous le choc" de ces "terribles inondations".

D'autres précipitations attendues

Un responsable du comté de Kerr, Rob Kelly, a souligné le caractère soudain de ces inondations survenues aux alentours de 04H00 du matin dans cette région pourtant habituée à ce type de phénomènes.

"Nous avons des inondations tout le temps. C'est la vallée fluviale la plus dangereuse des Etats-Unis", a-t-il relevé. Mais "nous n'avions aucune raison de croire que cela allait être quelque chose comme ce qui s'est passé".

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a partagé sur X une vidéo montrant le sauvetage d'une personne réfugiée au sommet d'un arbre par un secouriste suspendu à un hélicoptère, au-dessus d'eaux tumultueuses.

"Des missions de sauvetage aérien comme celle-ci sont effectuées 24 heures sur 24. Nous ne nous arrêterons pas tant que tout le monde n'aura pas été retrouvé", a déclaré M. Abbott.

Une habitante de Kerrville, dans le centre du Texas (sud des Etats-Unis), au bord du fleuve Guadalupe dont la crue a provoqué des inondations le 4 juillet 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Environ 500 secouristes et 14 hélicoptères ont été déployés, tandis que la Garde nationale du Texas et les Gardes côtes ont envoyé des renforts.

"On a eu du mal à arriver sur les lieux à cause de la météo", a expliqué le directeur de la sécurité publique du Texas, Freeman Martin. "Mais dans la journée ça s'est calmé et on a pu faire plus de sauvetages et de recherches", a-t-il ajouté, précisant que les opérations se poursuivraient samedi.

"La pluie s'est calmée, mais nous savons qu'une autre vague arrive", a mis en garde M. Martin, des précipitations étant également attendues dans les zones de San Antonio et Austin.

Les services météo ont émis une alerte inondation pour le centre-sud du comté de Kerr, appelant les habitants à éviter tout déplacement et ceux résidant à proximité du fleuve Guadalupe à se rendre "vers des zones en hauteur".

Mi-juin, au moins dix personnes avaient péri en raison d'inondations à San Antonio à la suite de pluies diluviennes.

Les crues soudaines, provoquées par des pluies diluviennes que le sol asséché ne peut pas absorber, ne sont pas rares. Mais selon certains scientifiques, le changement climatique provoqué par l'activité humaine ont rendu plus fréquents et plus intenses les événements météorologiques comme les crues, les sécheresses et les canicules.

Par ailleurs, dans le New Jersey, au moins deux personnes ont été tuées par la chute d'un arbre sur leur véhicule lors d'une "violente tempête" dans cet Etat du nord-est, a indiqué la police locale.