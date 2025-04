Des responsables soupçonnés d'avoir fourni des obus défectueux à l'armée ukrainienne arrêtés

Les services de sécurité ukrainiens ont annoncé mardi avoir arrêté une série de responsables de la défense, accusés d'être impliqués dans la fourniture à l'armée de dizaines de milliers d'obus défectueux, en pleine invasion russe du pays.

Les autorités ukrainiennes avaient annoncé en novembre 2024 enquêter sur ce scandale après qu'il eut été révélé par la presse. Au moins 120 000 obus de calibre 120 mm avaient dû être retirés du front, au moment où les forces de Kiev manquaient de munitions.

Frauder pour réduire le coût de production

Mardi, les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont rapporté avoir arrêté le directeur d'une usine de la région de Dnipropetrovsk, son adjoint, l'ancien chef d'un département du ministère de la Défense et un inspecteur militaire. "Les accusés ont utilisé des matériaux de mauvaise qualité et ont effectué un travail défectueux pour la production de masse des obus, ce qui a entraîné des défaillances", a indiqué le SBU.

Selon cette source, le but était de frauder en réduisant le coût de production afin de tirer un meilleur profit des commandes publiques, avec la complicité de responsables militaires qui ont "fermé les yeux sur le lot de munitions défectueuses et ont introduit de fausses informations dans les documents". Les personnes arrêtées sont accusées d'"obstruction aux activités des forces armées" et encourent 15 ans de prison.

Des munitions qui n'explosent pas

Le scandale avait éclaté fin 2024, lorsque des soldats avaient commencé à se plaindre dans les médias de ces obus en décrivant des munitions qui n'explosent pas, restent coincées dans le mortier ou encore retombent à côté.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, plusieurs affaires de corruption, un mal endémique dans le pays, ont éclaté au sein des forces armées et du ministère de la Défense. Ces affaires concernaient des détournements de fonds dans l'achat d'obus d'artillerie, de rations ou encore d'uniformes et de gilets pare-balles pour les soldats. Ces scandales avaient poussé, en 2023, le ministre de la Défense Oleksiï Reznikov à la démission.