"Des scènes barbares": en Syrie, Druzes et Bédouins témoignent de crimes et de massacres à Soueïda, des évacuations en cours

Les témoignages accusant l'armée gouvernementale syrienne et les clans bédouins de crimes et de massacres contre des druzes dans la province et la ville de Soueïda se multiplient. L'armée régulière syrienne du président par intérim Ahmed al-Charaa continue d'évacuer ce lundi 21 juillet des familles de Bédouins, à la faveur d'un cessez-le-feu qui semble respecté.

Associated Press / Ghaith Alsayed

Un enlèvement, un cycle de représailles et d'exactions puis un retour au calme suivi d'évacuations. Le sud de la Syrie, et en particulier la ville de Soueïda, ont été le théâtre entre le 13 et le 17 juillet de violences intercommunautaires qui ont tourné au bain de sang: selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), plus de 1.000 personnes ont été tuées.

Les affrontements ont éclaté entre des groupes druzes et des clans bédouins sunnites, avant l'intervention des forces de sécurité et de combattants de tribus venus d'autres régions syriennes qui ont pris le parti des Bédouins, selon des ONG et des témoins. Les deux parties s'accusent d'exactions massives, dont des exécutions sommaires.

Selon le dernier bilan de l'OSDH, 336 combattants druzes et 298 civils druzes sont morts, dont 194 "exécutés sommairement par des membres des ministères de la Défense et de l'Intérieur". Figurent également parmi les morts 342 membres des forces de sécurité gouvernementales et 21 Bédouins.

"Ils ont criblé de balles des civils non armés"

"Il y avait des cadavres partout devant notre immeuble", témoigne à la BBC Rima, une Druze de 45 ans qui a vécu toute sa vie à Soueïda et qui souhaite que son véritable prénom ne soit pas communiqué par crainte pour sa sécurité.

Elle explique à la radio qu'elle est restée recroquevillée chez elle pendant des heures, alors que des hommes armés sillonnaient son quartier, faisant du porte-à-porte pour "décider qui a le droit de vivre ou de mourir".

Des combattants bédouins à moto passent devant des véhicules incendiés dans le village de Mazraa, à la périphérie de la ville de Sweida, dans le sud de la Syrie, le samedi 19 juillet 2025.

Elle décrit des corps massacrés et des bâtiments incendiés. "Nous avons trouvé des corps abandonnés devant et à côté des maisons pendant deux ou trois jours", explique de son côté au même média Nayef, un autre Druze dont le prénom a également été modifié. Il accuse les forces gouvernementales d'avoir pris d'assaut les quartiers, sélectionnant les maisons qui semblaient cossues. Ils les ont pillées puis incendiées. Ils ont criblé de balles des civils non armés".

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a déclaré avoir documenté le meurtre d'au moins 12 personnes par des hommes armés affiliés au gouvernement, qui ont délibérément ouvert le feu lors d'une réunion de famille, organisée dans une salle de réception célèbre dans la région.

"Il est impossible de savoir qui nous tue"

"Ils étaient assis là à boire du café lorsque des hommes armés sont entrés et ont commencé à tirer", raconte au Guardian Maan Radwan, un Londonien de 46 ans dont les proches ont été tués lors de la fusillade. "Les armes sont interdites dans le hall, ce n'est pas comme si c'était une base militaire".

Un témoin a déclaré au correspondant du quotidien britannique que les assaillants portaient des treillis militaires. Celui-ci n'a cependant pas pu déterminer s'ils appartenaient aux forces gouvernementales ou à une milice. "Il est impossible de savoir qui nous tue", a déclaré au Guardian par téléphone un enseignant de 52 ans, proche de la famille Radwan.

"Est-ce l'armée et les forces de sécurité qui étaient censées venir nous protéger?", questionne Rima. "Les moyens de subsistance des gens ont été volés. Ceux qui ont été tués étaient jeunes et sans armes".

Une autre femme interrogée par la BBC affirme avoir entendu des combattants crier "Allah Akbar" (Dieu est le plus grand) dans son immeuble. Ces combattants auraient qualifié les Druzes d'"infidèles" et de "porcs".

Comme vous pouvez le voir sur ces images rassemblées par TV5MONDE, des combattants de l'armée ont publié des vidéos les montrant en train de couper ou de raser la moustache de cheikhs druzes, l'un des symboles de leur identité religieuse.

"Il y avait des centaines de blessés, pas moins de 200 corps à l'hôpital. Nombre d'entre eux avaient reçu une balle dans la tête, comme s'ils avaient été exécutés", a témoigné de son côte au Guardian, un chirurgien.

Un cessez-le-feu globalement respecté

Dimanche, un premier convoi d'aide humanitaire, chargé de vivres, de matériel médical, de carburant et de sacs mortuaires, est entré dans la ville de quelque 150.000 habitants, privée d'eau et d'électricité et où la nourriture commençait à manquer.

Cela à la faveur d'un cessez-le-feu entré en vigueur dimanche dans la région. Celui-ci était globalement respectée ce lundi, hormis des tirs signalés dans des localités au nord de Soueida, a indiqué l'OSDH.

Il a été annoncé quelques heures après une déclaration de Washington affirmant avoir négocié une trêve entre la Syrie et Israël, qui est intervenu militairement pour protéger la communauté druze. Cet accord a permis le déploiement des forces gouvernementales dans la province - mais pas dans la ville même de Soueida - ce que refusait jusqu’alors Israël.

Des photographes de presse et correspondants ont vu des civils, dont des femmes et des enfants, évacués de la ville à bord de cars affrétés par les autorités et de véhicules privés.

Des familles bédouines syriennes voyagent à l'arrière de camions transportant leurs biens, dans un convoi dirigé par des véhicules du Croissant-Rouge à Busra al-Harir, en direction de Daraa après avoir été évacuées de Sweida après plus d'une semaine d'affrontements violents, lundi 21 juillet 2025.

Des familles bédouines syriennes dans un convoi dirigé par des véhicules du Croissant-Rouge à Busra al-Harir, en direction de Daraa.

"Nous sommes parvenus à une formule qui nous permet de désamorcer la crise en évacuant les familles de bédouins et des tribus qui se trouvent actuellement dans la ville de Soueida", a annoncé le chef de la sécurité intérieure dans la province de Soueida, le général Ahmad Dalati, à la télévision officielle.

Jeudi, Benjamin Netanyahu avait estimé que le cessez-le-feu avait été obtenu "par la force". La veille, son armée avait bombardé une aile d'un bâtiment du quartier général de l'armée syrienne, contigu au ministère de la Défense, tuant trois personnes selon les autorités syriennes. Israël a également mené d'autres frappes aux abords du palais présidentiel et dans les environs de Damas.

"Sans les bombardements israéliens, nous ne pourrions pas vous parler aujourd'hui", a estimé auprès de la BBC une habitante de Soueïda. "Personne ne veut d'Israël. Nous sommes des patriotes. Nous avons été parmi les premiers à adopter le patriotisme. Notre loyauté et notre patriotisme ne doivent pas être mis en doute", a lui nuancé Nayef d'origine Druze.

Plus de 128.000 déplacés depuis le début des affrontements

Selon l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies, plus de 128.000 personnes ont été déplacées depuis le début des affrontements. Jeudi, le président par intérim Ahmad al-Chareh a promis de faire "rendre des comptes" aux auteurs d'exactions contre "notre peuple druze, qui est sous la protection et la responsabilité de l'État". Il a blâmé des "groupes hors-la-loi", sans préciser si ces groupes étaient intégrés à son armée régulière.

"Les Druzes ont beaucoup tué, ils n'ont pas peur de Dieu", a témoigné à Associated Press (AP) Seif Al-Hajj, un habitant déplacé du village d'Al Dour. Nous sommes partis parce que nous avions peur pour nous-mêmes, nos enfants et nos filles".

"Nous avons fui à cause des tirs. Ils tiraient sur les maisons. Aucun des deux camps ne nous a fait de mal, mais nous avions peur pour nos enfants car les balles touchaient nos maisons, alors nous sommes venus ici", a de son côté expliqué à l'agence de presse américaine, Nour Mohammad, résidente déplacée du village d'Al-Dour, près de Soueïda.

Les combats auraient commencé après l'enlèvement d'un marchand de légumes druze qui roulait vers la capitale Damas. De fortes tensions couvaient ces derniers mois depuis les heurts interconfessionnels en avril entre combattants druzes et forces de sécurité. Ces violences avaient déjà fait plus de 100 morts.

La communauté druze de Syrie était, avant la guerre civile, forte de quelque 700.000 personnes soit près de 3% de la population syrienne, présente principalement à Soueïda. Cette minorité ésotérique issue d'une branche de l'islam est aussi implantée au Liban et en Israël, où quelque 152.000 d’entre eux sont recensés, selon les dernières données disponibles.

Ce chiffre inclut les 24.000 Druzes habitant la partie occupée du Golan, dont moins de 5% ont la nationalité israélienne.

Le président par intérim, Ahmad al-Chareh, qui a renversé à la tête d'une coalition islamiste le pouvoir de Bachar al-Assad en décembre, a été accusé de ne pas protéger les minorités religieuses du pays, notamment après des massacres en mars d'alaouites, minorité dont est issu Assad, et des violences précédentes impliquant les druzes.