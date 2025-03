Des stars du foot soutiennent le pape hospitalisé depuis un mois

Du Brésilien Neymar au Croate Ivan Rakitic, des stars du football ont envoyé des messages de soutien au pape François, dans un état "stationnaire" vendredi, quatre semaines après son admission à l'hôpital Gemelli de Rome.

Comme ces derniers jours, le jésuite de 88 ans atteint d'une double pneumonie a suivi en vidéo les exercices spirituels au Vatican pour le Carême et ses thérapies prévoient kinésithérapie motrice le matin et respiratoire l'après-midi, a indiqué aux journalistes le service de presse du Saint-Siège.

Si son pronostic vital n'est désormais plus réservé, l'évêque de Rome bénéficie toujours d'une assistance respiratoire, via des canules nasales en journée et un masque à oxygène la nuit, et son tableau clinique reste décrit comme "complexe".

Le prochain bulletin médical doit être publié vendredi vers 18H00 GMT.

Vendredi, le capitaine du San Lorenzo, l'équipe de coeur du pape qu'il supportait à Buenos Aires lorsqu'il était jeune, lui a envoyé un message vidéo de soutien.

"Cher pape François, d'ici, de chez vous, depuis votre club, votre cher San Lorenzo, nous vous serrons dans nos bras", a déclaré Iker Muniain dans une vidéo en espagnol.

"Nous vous souhaitons un prompt rétablissement et vous attendons ici dès que possible", a déclaré Muniain, debout sur le terrain, vêtu du maillot rouge et bleu de l'équipe.

Un chapelet et un message déposés au pide de la statue de Jean-Paul II devant l'hôpital Gemelli à Rome où le pape François est soigné pour une pneumonie, le 14 mars 2025 AFP

Son message a été publié sur la page Instagram de "We Play For Peace", une initiative sportive pour la paix soutenue par le pape.

D'autres figures internationales du ballon rond se sont jointes à l'initiative, parmi lesquelles le Brésilien Neymar – qui a envoyé "beaucoup de force à François", le Croate Ivan Rakitic et l'entraîneur italien Ciro Ferrara.

Autre marque de soutien du monde du sport, les organisateurs du marathon de Rome ont annoncé que les quelque 30.000 participants observeront 42 secondes de silence - une par kilomètre - pour le pape avant la course dimanche.

"Il faut du temps"

Vendredi matin, le cardinal italien Pietro Parolin, secrétaire d'Etat (N.2) du Saint-Siège, a présidé une messe pour le pape dans une chapelle du palais apostolique, devant le corps diplomatique.

"Ce matin, nous nous réunissons en prière pour la santé du Saint-Père, afin qu'il se rétablisse et revienne bientôt parmi nous", a-t-il déclaré.

"Notre prière se fait encore plus intense" au lendemain du 12e anniversaire de l'élection du pape François à la tête de l'Eglise catholique.

Dans un message publié sur X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit avoir parlé avec le cardinal Parolin et souhaité "un prompt rétablissement au pape François".

Jeudi, le personnel médical au chevet du pape lui a offert un gâteau et des bougies pour célébrer cet anniversaire.

Devant la situation médicale stable depuis plusieurs jours, le Vatican n'a donné aucune précision sur le quotidien des journées du pape, ni sur la durée nécessaire à la poursuite de cette hospitalisation, la quatrième et la plus longue depuis son élection en mars 2013.

"Il faut du temps pour qu'un corps de 88 ans atteint d'une double pneumonie se rétablisse, y compris en termes d'énergie et de force", a indiqué le service de presse.

François n'est plus apparu en public depuis son entrée au Gemelli le 14 février, et seul un message audio a été diffusé le 6 mars, dans lequel il remerciait les fidèles pour leur soutien, d'une voix très affaiblie.

Interrogé par l'AFP, le Vatican n'a pas non plus indiqué si le pape serait en mesure de présider depuis l'hôpital, la prière hebdomadaire de l'Angélus dimanche, qu'il a manquée ces quatre dernières semaines, ni si celle-ci pouvait être envisagée sous un autre format.

François, qui s'était vu retirer le lobe supérieur du poumon droit à 21 ans, souffre de fragilités respiratoires et a connu ces dernières années de nombreux problèmes de santé.