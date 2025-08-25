Des vagues de 9 mètres et des rafales à 130 km/heure: les images du typhon Kajiki qui a fait au moins 3 morts au Vietnam

Le typhon Kajiki a atteint ce lundi 25 août les terres du centre-nord du Vietnam, faisant au mois trois morts et 13 blessés, et entraînant l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants des régions côtières. La province insulaire chinoise de Hainan a également été touchée.

Des gens poussent une moto à travers les inondations causées par de fortes pluies à Hanoi, après le passage du typhon Kajiki au Vietnam, le mardi 26 août 2025.

Avec des vagues qui tutoient les 10 mètres, et des vents allant jusqu'à 130km/heure, le typhon Kajiki a touché terre au Vietnam lundi. Il a perdu en intensité, après son arrivé, mais les dégâts sont considérables. Le typhon a arraché les toits de milliers de maisons et coupé l'électricité de plus d'1,6 million de personnes.

Des pluies torrentielles se sont abattues sur le pays mardi, les autorités ont averti de possibles crues soudaines et de glissements de terrains dans huit provinces. "Les pluies vont se poursuivre aujourd'hui (lundi) et demain (mardi), et en raison de ces précipitations importantes, les risques d'inondations et de crues violentes sont très élevés", a déclaré le directeur du centre, Mai Van Khiem.

Typhoon Kajiki has killed at least three people and injured 10 others in Vietnam, authorities said. In the capital, Hanoi, streets were severely flooded after heavy rains, with cars submerged up to their roofs pic.twitter.com/9GkITFgBah — DW News (@dwnews) August 26, 2025

"Le risque d'inondations soudaines pendant la nuit est très élevé, donc nous devons rester à un état d'alerte important" Mai Van Khiem - Directeur du centre météorologique du Vietnam

Dans les rues de Vinh, au centre-nord du pays, les secouristes et les soldats se fraient un chemin à travers les dizaines d'arbres et les morceaux de toits qui encombrent les routes, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Hanoi this morning after Typhoon Kajiki pic.twitter.com/njt3vOh0V1 — Nga Pham (@ngahpham) August 26, 2025

"Un énorme toit en acier a été arraché du huitième étage d'un immeuble et s'est écrasé en plein milieu de la rue", a raconté Tran Van Hung, 65 ans, à l'AFP, "nous avons eu beaucoup de chance que personne ne soit blessé. Ce typhon était absolument terrifiant".

Les inondations ont isolé 27 villages dans les zones montagneuses du pays, et plus de 44.000 personnes ont été évacuées à l'approche du typhon, ont affirmé les autorités. Plus au nord, à Hanoï, les fortes pluies ont inondé de nombreuses rues, créant des scènes de chaos mardi matin.

Les rues de la capitale, Hanoï, sont inondées en raison des fortes pluies qui ont suivi le passage du typhon Kajiki au Vietnam, mardi 26 août 2025. AP Photo/Hau Dinh

Rarement aussi puissant

Pour les scientifiques, le changement climatique causé par l'homme entraîne des conditions météorologiques plus intenses et imprévisibles, ce qui accentue les risques d'inondations et de tempêtes, en particulier dans les tropiques.

"Je n'ai jamais entendu parler d'un typhon d'une si grande ampleur dans notre ville", a déclaré Le Manh Tung, 66 ans, rencontré au stade couvert de Vinh, où des familles évacuées ont pris un petit-déjeuner composé de riz gluant. "J'ai un peu peur, mais nous devons l'accepter car c'est la nature. Nous ne pouvons rien y faire", a-t-il déclaré à l'AFP, parmi les quelque dizaines de personnes campant sur le site d'évacuation lundi matin.

"Normalement, nous avons des tempêtes et des inondations, mais jamais aussi forts", a déclaré Nguyen Thi Nhan, une femme de 52 ans.

Vers un retour au calme

La tempête a néanmoins perdu en intensité après avoir touché terre. Le centre conjoint d’alerte aux typhons a déclaré que les conditions suggéraient "une tendance à l'affaiblissement à mesure que le système s'approche du plateau continental du golfe du Tonkin, où la chaleur océanique est moins importante".

Des personnes poussent une moto dans les inondations causées par les fortes pluies à Hanoï, après le passage du typhon Kajiki au Vietnam, mardi 26 août 2025. AP Photo/Hau Dinh

Plus d'une dizaine de vols intérieurs au Vietnam ont été annulés dimanche. En Chine, 20.000 habitants ont été évacués de l'île de Hainan lorsque le typhon est passé sur la côte sud.

Plus de 100 personnes ont été tuées ou sont portées disparues au Vietnam en raison de catastrophes naturelles au cours des sept premiers mois de 2025, selon le ministère de l'Agriculture. Les pertes économiques ont été estimées à 21 millions de dollars. Le Vietnam a subi une perte de 3,3 milliards de dollars en septembre dernier en raison du typhon Yagi, qui a balayé le nord du pays et causé des centaines de morts.