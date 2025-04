Désendettement de la France: le gouvernement va dépenser 5 milliards d'euros en moins

La ministre française des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a annoncé mercredi un effort supplémentaire de réduction de la dépense, de 5 milliards d'euros, pour "tenir" les objectifs de désendettement du gouvernement, dont une partie pourrait être réallouée au secteur défense.

"Il y a 5 milliards d'euros d'efforts de plus sur la dépense que nous allons faire dans les toutes prochaines semaines, pour que nous puissions tenir la ligne, tenir ce chemin de désendettement, parce que c'est la seule condition pour qu'aujourd'hui, demain, on arrête d'augmenter la dette et que nous nous redonnions des marges", a déclaré la ministre au micro de RMC.

"C'est un effort supplémentaire de réduction de la dépense de 5 milliards, on va dépenser 5 milliards d'euros en moins", a précisé Amélie de Montchalin à l'AFP.

"Comme la croissance baisse, comme on a moins de recettes et comme certains ministères ont de nouveaux besoins, si on veut tenir la cible de déficit, il faut qu'il y ait 5 milliards de dépenses qu'on avait prévu de faire, qu'on ne va pas faire à l'endroit où on voulait les faire, soit parce qu'elles n'auront pas lieu du tout, soit parce qu'on les aura réallouées", a-t-elle détaillé.

"Ces 5 milliards d'euros que nous allons soit annuler, soit repousser, soit réorienter, c'est notre réponse à un monde instable. C'est la manière de faire face quoi qu'il arrive à ce monde instable", a déclaré Amélie de Montchalin sur RMC.

Elle a notamment souligné l'importance pour le gouvernement d'avoir "les moyens de soutenir l'Ukraine, de réarmer notre pays": "dans ces 5 milliards, il y a une partie qui va aller à nos dépenses essentielles de défense", a indiqué la ministre.

Mme de Montchalin avait indiqué lundi que 9,1 milliards d'euros avaient été mis en réserve.

C'est "comme quand un ménage met de côté pour les jours difficiles [...] Nous avons mis 9 milliards d'euros de réserve de côté, on va en prendre 5.

Une conférence sur les finances publiques est prévue le 15 avril afin d'identifier les risques de dérapage et prendre des mesures correctives éventuelles.

Le gouvernement entend réduire le déficit public à 5,4% en 2025, après 5,8% l'an dernier, avec l'ambition de passer sous le maximum européen de 3% du produit intérieur brut (PIB) en 2029.

Avant même la tempête douanière déclenchée le 2 avril, les incertitudes internationales ont conduit la Banque de France à réduire de 0,2 point à 0,7% sa prévision de croissance pour 2025.

A la question de la journaliste de RMC "est-ce que vous maintenez la volonté et la promesse de ramener le déficit à 5,4% du PIB en 2025 contre 5,8% l'an dernier, et est-ce que vous espérez toujours que l'on puisse atteindre ou passer dessous les 3% d'ici 2029?", Amélie de Montchalin a répondu "oui".

Evoquant "la maladie endémique du déficit", elle a souligné que sa "doctrine, partagée par le ministre de l'Economie Eric Lombard, est "le quoi qu'il arrive: que notre pays puisse faire face ensemble à ses priorités existentielles, la défense, la santé, l'éducation".