Désistements face au RN: Tondelier (Ecologistes) dénonce le "comportement de lâche et de privilégié" de Le Maire

La présidente des Ecologistes Marine Tondelier s'est dite "atterrée et très en colère" lundi après l'appel de Bruno Le Maire à ne pas se désister contre le RN pour un candidat LFI au second tour des législatives, critiquant un "comportement de lâche et de privilégié".

La voix cassée par l'émotion, la représentante écologiste élue d'Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen, a succédé au ministre de l'Économie au micro de France Inter au bord des larmes.

"Cela fait dix ans que je vis dans une ville tenue par le RN, c'est un comportement de lâche et de privilégié, c'est hors sol, c'est lunaire, c'est pas à la hauteur de l'histoire", a-t-elle estimé, alors que M. Le Maire venait d'appeler aux désistements de son camp en la seule faveur des socialistes, des écologistes et des communistes.

"Est-ce que le RN a la possibilité d'être en majorité absolue à l'Assemblée nationale ? La réponse est oui. Est-ce que LFI a la capacité d'être en majorité absolue à l'Assemblée nationale? La réponse est non", a-t-elle rappelé.

"Heureusement que les électeurs de gauche, écologistes, sont moins sectaires et moins lâches que ça", a insisté Marine Tondelier. "Vous pensez que les 9 millions de pauvres dans ce pays, que les gens qui ont vécu et pris de plein fouet leur politique, ça leur a pas demandé du courage (d')aller revoter pour (Emmanuel Macron) en 2022?"

"Ils seront le déshonneur et la défaite parce que le macronisme, c'est fini, les résultats d'hier l'ont montré très clairement, très très clairement", a complété la responsable écologiste.

Fichier vidéo Elle a en revanche "remercié Gabriel Attal, qui a été plus clair que la moyenne de son camp et je pense que c'est une forme de courage, quoi que je pense de sa politique".

Le camp macroniste est divisé sur la conduite à tenir pour le second tour des législatives, certains de ses représentants refusant clairement tout désistement contre le RN en faveur de La France insoumise".